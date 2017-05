Condominio San Lorenzo: 3mila metri quadri di "felicità condivisa"

A San Lorenzo arriva un nuovo esperimento di co-living e socialità. Un condominio e relativa corte esterna nel complesso Ex Dogana che, dal 19 maggio, vivrà in modo indipendente: con apertura tutti i giorni e ingresso gratuito per sempre.

"La felicità è condivisa" - assicurano i promotori del progetto Condominio San Lorenzo. "Non ti piace la musica che sta passando il dj? Mettiti dietro la consolle! Credi di essere più intonato del cantautore di turno? Il microfono è aperto, sali sul palco e canta! Vuoi abbandonarti a un pisolino? No problem, ci sono un sacco di angoli dove farlo! Vuoi respirare l'aria di una piazza di paese? Il cortile del Condominio San Lorenzo si ispira agli ambiti sociali tipici della nostra penisola".

E se qualcosa di Condominio San Lorenzo non vi piace, ogni settimana potrete indicare cosa cambiereste tramite un form online.

Un cortile attrezzato di 3.000mq; un cinema salotto in collaborazione con Fabrique du Cinema; diversi punti food & market; una factory operativa nel mondo degli eventi e dell'arte; un cocktail bar con happy hour dalle 18.30 alle 20.30; una sala espositiva; una libreria con book-crossing oltre a biliardini, ping pong egiochi assortiti: questo quanto troverete al Condominio San Lorenzo.

L'inaugurazione "del nuovo rifugio contro il logorio della vita (post)moderna" sarà il 19 maggio con Bruno Belissimo (live), Frenetik & Orang3 (live), Alessandro Olivieri (dj set) e altri ancora. Ingresso con tessera associativa valida un anno.

Condominio San Lorenzo

Via dello Scalo San Lorenzo, 8 e 10 / Roma

Ampio parcheggio interno gratuito sino ad esaurimento posti.

Tram | 5-14-19-3

Autobus da Termini | 105 - 150

Metro | A - Fermata Vittorio Emanuele