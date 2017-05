Concerto Primo Maggio, Gabbani il più applaudito. Polemiche per l'erba alta in piazza

Piena, ma non stracolma piazza San Giovanni ha risposto presente anche all'edizione numero 27 del concertone del Primo Maggio. Scoraggiati dalle ingenti misure di sicurezza - controlli e metal detector come non si erano mai visti - in molti hanno disertato l'evento. Non gremita come gli scorsi anni, piazza san Giovanni ha comunque ballato, saltato e vibrato a ritmo di musica senza farsi fermare dalla pioggia cominciata a scendere in serata ha fermato la festa. h

Una piazza meno rock, dove il pop del momento è stato quello più osannato. Francesco Gabbani ha fatto letteralmente scatenare la folla sulle note della sanremese Occidentalìs Karma. E lo stesso artista non ha mancato di recapitare il suo messaggio: "Io parlo attraverso la mia musica. Logicamente qualcuno ci deve dare questo diritto al lavoro, ma noi ci dobbiamo mettere una cosa fondamentale: la voglia". Il messaggio più forte è nella sua canzone: "AAA cercasi, storie dal gran finale". Applausi.

Altro momento cult l'esibizione de Lo Stato Sociale che dal palco se l'è presa invece con il ministro Giuliano Poletti che ha in sostanza sostenuto che per trovare lavoro è meglio una partita di calcetto dell'invio di curriculum. La band, sul palco del Concertone del Primo Maggio, canta "Mi sono rotto il cazzo", indossando abiti strappati e lanciando palloncini. "Se parlare di lavoro è difficile, parlare d'amore è impossibile. Se come dice Matteo Salvini, da una coppia omosessuale può crescere solo un ragazzo con handicap, è vero pure che da una coppia eterosessuale è cresciuto Matteo Salvini. Non c'è la formula esatta. Se qualcuno vi dice come dovete amare, non ascoltatelo. Amatevi come vi pare. Viva il primo maggio".

Camilla Raznovich, presentatrice del Concertone, ha ricordato, in apertura della fascia serale, l'arrivo dei migranti: "Quest'anno sono sbarcati 37 mila migranti dai barconi. Barconi, che qualcuno ha chiamato taxi. Taxi che costano fino a 5 mila euro l'uno e che non assicurano il fine corsa. Aldilà delle polemiche degli ultimi giorni, sono vite di uomini, donne, bambini e vanno salvate".

Non è mancata la polemica del Codacons che ha attaccato il Comune di Roma a gestione grillina: "Il tradizionale concerto del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma sarà ricordato quest'anno non solo per lo spettacolo musicale, ma anche per lo spettacolo di degrado che la città ha offerto ai tanti visitatori giunti nella capitale per l'evento". Lo denuncia il Codacons, segnalando "lo stato di totale incuria del prato antistante il palco". "Il giardino della piazza appare in uno stato di totale abbandono, infestato di erbacce talmente alte da arrivare al polpaccio dei tanti visitatori presenti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ci chiediamo come siano stati svolti i preparativi per l'evento, che non è certo un caso imprevisto ma un appuntamento organizzato con mesi e mesi di anticipo, e soprattutto cosa abbia fatto il Servizio giardini del Campidoglio sul fronte della manutenzione del prato di piazza San Giovanni. Ancora una volta Roma offre un pessimo spettacolo di degrado agli occhi dei cittadini, e ci aspettiamo delle risposte precise dall'amministrazione che dovrà chiamare a rispondere i responsabili dell'incuria a San Giovanni".