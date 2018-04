Concerto Primo Maggio 2018 a Roma: cantanti, scaletta, diretta tv. Tutte le informazioni

Il primo maggio i concerti sono ormai diventati tanti. Taranto, Pescara, Napoli: le mete dei giovani si moltiplicano, ma il concertone rimane sempre e solo uno: quello di piazza San Giovanni. Il Primo Maggio a Roma per il concerto è un must, una tappa che i giovani devono attraversare. Anche in questo 2018 sarà così: sono centinaia di migliaia le persone attese in piazza a partire dalle 16. Lo scorso anno oltre 500.000 persone hanno cantato e ballato per l'evento presentato da Camila Raznovich e che ha visto come protagonisti nomi nuovi come Brunori Sas, Motta e gli Stato Sociale, affiancati dai più pop Gabbani e Planet Funk.

E quest'anno, chi suonerà al concerto del Primo maggio 2018 a Roma? E' la domanda classica dei giorni pre evento. I cantanti presenti e confermati a Piazza San Giovanni sono: Max Gazzè e Orchestra Filarmonica Marchigiana, Sfera ebbasta, Cosmo, Le Vibrazioni, The Zen Circus, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust ft. joan thiele, Frah quintale, Wrongonyou, Willie peyote, Lo Stato Sociale, Ministri, Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, John de Leo, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle.

Chi suonerà per primo al concerto del Primo Maggio? L'altra grande domanda, mentre scriviamo, è al momento senza risposta. La scaletta non è stata ancora resa nota. Quindi non si sa neanche chi suonerà nella serata del primo Maggio di Roma. Il concerto si aprirà alle 15, con la diretta su RaiTre e andrà avanti fino alle 19, per poi riprendere poco dopo le 20.



Quello che si sa è che il Concerto del Primo Maggio 2018 punterà i suoi riflettori sulla nuova musica italiana: nel pomeriggio sarà quindi vetrina per i giovani artisti che stanno cambiando - con nuove idee, coraggio e qualità - i connotati all’attuale scena nazionale; la sera una passerella per artisti già affermati e noti al pubblico nazional-popolare, artisti che pur nel successo ottenuto, hanno saputo mantenere coerenza e qualità nel corso della loro carriera.

Oltre ai cantanti famosi, sul palco di piazza san Giovanni saliranno anche band emergenti. Si sono concluse il 23 aprile le finali live di 1MNext 2018, il contest del Concerto del Primo Maggio - promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany - che porta sul palco di Piazza San Giovanni 3 artisti emergenti. La giuria di qualità composta da Massimo Bonelli, Massimo Cotto, Mattia Marzi, Diletta Parlangeli e Marta Venturini ha scelto i tre vincitori. Ad esibirsi al Concertone 2018 saranno: Erio, La Municipàl e Zuin. Dal contest dell’app iLiveMusic, invece, è stato selezionato il cantautore romagnolo Braschi che, assieme a Giorgio Baldari (trionfatore del contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo) si esibirà sul palco del Concertone 2018. Arrivano invece dal contest Europeo gli Indigo Face, band alternative-pop londinese che ha trionfato alla finale di 1MEurope 2018 che si è svolta ieri sera al Cargo2 di Londra.

Concerto primo maggio 2018 Roma: la diretta Tv

A presentare l’edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3 e in diretta radio da Radio2. Quest’anno Radio2, oltre a seguire l’evento on air, per la prima volta racconterà il backstage del Concerto del Primo Maggio in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico. Prestigioso anche il team di autori che lavorerà assieme all’organizzazione di iCompany per la realizzazione del Concertone 2018. Capo progetto sarà Massimo Martelli e con lui ci saranno anche Giorgio Cappozzo e Paolo Biamonte.