Concerto Primo Maggio 2017 a Roma: cantanti, scaletta, informazioni

Primo maggio a Roma vuol dire Concertone. A piazza San Giovanni è tutto pronto per l'edizione numero 27 del tradizionale appuntamento rock dei sindacati. Quasi dieci ore di musica, migliaia di giovani e meno giovani provenienti da tutta Italia, decine di artisti che si alterneranno sul palco allestito a piazza San Giovanni. Anche quest'anno il concerto è organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni e promosso, come sempre, da CGIL, CISL e UIL.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017, DIRETTA TV: TUTTE LE INFORMAZIONI

Il concerto andrà come sempre in onda su Rai 3. L’evento, dal sottotitolo "Il lavoro: le nostre radici, il nostro futuro", prenderà il via alle 15.00 con un'anteprima di circa un'ora. Alle 16.00 il via uffiiale. La prima parte si chiuderà alle 18.55 con pausa per il Tgr fino alle 20 quando inizierà la seconda parte. Dalle 21.05 fino a mezzanotte ci sarà la terza. A condurre il concerto è stata richiamata, dopo due anni, Camila Raznovich. Ad affiancarla, a sorpresa, sarà il rapper napoletano Clementino.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017: I CANTANTI E LA SCALETTA

Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stata resa nota anche la scaletta ufficiale del concertone. L'apertura è affidata ad 'Apres la classe'. Seguiranno i finalisti di 1MNext. Quindi un susseguirsi di artisti che abbracciano ogni genere musicale, dal rap al rock, dalla musica elettronica a quella pop, dal cantautorato italiano alla musica popolare, passando per tutte le contaminazioni etniche possibili (SCORRI QUI LE SCHEDE DEGLI ARTISTI). Di seguito la scaletta del concertone del primo maggio.

Concerto Primo Maggio 2017 Roma | Cantanti | San Giovanni | Scaletta



Apres la classe

Amarcord (1MNext Finalista)

Doro Gjat (1MNext Finalista)

Incomprensibile FC (1MNext Finalista)

Braschi

Il geometra mangoni

Ara malikian

Rocco Hunt

L’orchestra di sanltarello abruzzese

Mimmo Cavallaro

Teresa de sio

Giovanni Guidi

Marina Rei

Ladri di Carrozzelle

Artù

Ex Otago

Motta

Sfera Ebbasta

Le luci della centrale elettrica

Bombino

La Rua

Levante

Editors

Lo Stato Sociale

Francesco Gabbani

Brunori Sas

Ermal Meta

Edoardo Bennato

Maldestro

Fabrizio Moro

Samuel

Planet Funk

Public Service Broadcasting

I TRASPORTI PER IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017

Prevista la chiusura al traffico della zona compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (nel tratto tra Porta San Giovanni e via Statilia). "Durante la giornata il trasporto pubblico seguirà l'orario di un normale giorno festivo. Non sarà quindi prevista alcuna interruzione, così da garantire la mobilità a romani e turisti. Sono, infatti in programma numerosi eventi di vario genere e vogliamo assicurare a tutti la possibilità di parteciparvi", spiega l'assessora alla Città in movimento di Roma Capitale Linda Meleo. (TUTTE LE INFO)

CAMBIO PERCORSO LINEE BUS 1 MAGGIO 2017 - Sarà invece previsto un cambio di percorso per 16 linee: 3, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665, 673, 792, N1, N10, N11 e N28. Il capolinea di Porta San Giovanni sarà temporaneamente sospeso. La 792 sposterà la fermata di capolinea su via della Ferratella in Laterano; la 665 limiterà il percorso a via Magna Grecia; la 218, in arrivo da Padre Formato, seguirà il normale itinerario sino a via Faleria, per poi proseguire su via Appia Nuova, piazza Re di Roma, via Cerveteri, via Soana e via Gallia. Da qui il percorso sarà quello abituale. Le deviazioni e le limitazioni di percorso sono state definite da Atac e Roma Tpl e si possono consultare qui.

ORARI METRO ROMA 1 MAGGIO 2017 - Novità anche sui binari. "Il servizio delle linee della metro A, B e C sarà prolungato fino all'1.30 del mattino (ora di partenza dell'ultima corsa dai capolinea) per consentire il deflusso dal concerto in piazza San Giovanni. Rispetteranno l'orario di un normale giorno festivo anche per le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo", conclude Meleo.

SICUREZZA CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017 A ROMA

Sarà un Primo Maggio blindato quello del Concertone di San Giovanni. Il palco del tradizionale evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil sarà chiuso da una vera e propria zona rossa. Per la prima volta sarà possibile accedere solo con aree di prefiltraggio, varchi con metal detector e un ingente schieramento di forze dell'ordine. "All’area di sicurezza si potrà accedere previo controllo da parte delle forze di polizia" fa sapere in una nota la Questura. Le misure sono state presentate ieri, nel corso di un tavolo tecnico, dal Questore Guido Marino.

"In campo" fa sapere la Questura "tutti gli assetti di prevenzione antiterrorismo in relazione alla scenario internazionale, mai mutato, anche se non esistono minacce specifiche sui prossimi eventi. Presenti anche i Vigili del Fuoco con un presidio NBCR per la gestione delle conseguenze di uso di sostanze chimiche".

L'area di sicurezza diventerà operativa a partire dalle nove del mattino. I varchi saranno posizionati su via Carlo Felice, Piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto e sull'accesso dalla parte dell'obelisco di piazza San Giovanni in Laterano. Tutta l'area compresa sarà interdetta al traffico. Particolarmente vigilate saranno anche le vie di afflusso e deflusso, ovvero le stazioni ferroviarie Termini, Tiburtina ed Ostiense, i caselli autostradali ed i parcheggi. La fermata della metropolitana sarà chiusa a partire dalle ore 15 mentre le linee della metro A, B e C resteranno aperte fino all'1,30 di notte. All'interno dell'area non potranno essere introdotte bottiglie, contenutori in vetro e lattine. "Posizionati, all’interno dell’area, i venditori ambulanti ai quali, il Questore di Roma Marino, ha distribuito un vademecum per la somministrazione delle bevande".