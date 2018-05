Concerto Primo Maggio 2018: cantanti e scaletta. Diretta tv su RaiTre

Concerto del primo Maggio a Roma, edizione numero 28: ci siamo. Scatterà alle 15 la lunga maratona musicale. In piazza San Giovanni per assistere al concertone sono attese migliaia di persone: lo scorso anno furono 500.000. Il tema che caratterizzerà il concerto di questo 2018 sarà "Sicurezza: il cuore del lavoro". Così il delegato della Cgil, Silvano Campioni: "Il numero degli incidenti sul lavoro parlano di emergenza, di tragedia, non solo di preoccupazione. Sembra anacronistico che si debba porre all'attenzione dell'opinione pubblica un tema come questo. Ma purtroppo è cosi e si deve dare un segnale. Oggi però non lanciamo solo un tema, non celebriamo solo un rito ma lanciamo soprattutto un bel concerto". A farla da padrone sarà però la musica.

E quest'anno chi suonerà al concerto del Primo maggio 2018 a Roma? E' la domanda classica dei giorni che hanno preceduto l'evento. I cantanti presenti e confermati a Piazza San Giovanni sono: Max Gazzè e Orchestra Filarmonica Marchigiana, Sfera ebbasta, Cosmo, Le Vibrazioni, The Zen Circus, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust ft. joan thiele, Frah quintale, Wrongonyou, Willie peyote, Lo Stato Sociale, Ministri, Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, John de Leo, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle. Il 24 aprile l'organizzazione ha reso noto che sul palco salirà anche Ermal Metal. Nel giorno della presentazione ufficiale poi a sorpresa in conferenza stampa si è presentata Gianna Nannini. "Questo è il mio ritorno - ha detto Gianna Nannini - perché con questo concerto si apre una nuova pagina della nuova musica italiana, che non deve rimanere solo italiana. Questo festival lo chiamerei festival rock e per rock intendo musica popolare".

Chi suonerà per primo al concerto del Primo Maggio? Il concerto si aprirà alle 15, con la diretta su RaiTre e andrà avanti fino alle 19, per poi riprendere poco dopo le 20. II Concerto del Primo Maggio 2018 punterà i suoi riflettori sulla nuova musica italiana: nel pomeriggio sarà quindi vetrina per i giovani artisti che stanno cambiando - con nuove idee, coraggio e qualità - i connotati all’attuale scena nazionale; la sera una passerella per artisti già affermati e noti al pubblico nazional-popolare, artisti che pur nel successo ottenuto, hanno saputo mantenere coerenza e qualità nel corso della loro carriera.

Ad aprire il concerto sarà Indigo Face. Ecco l'ordine con cui saliranno sul palco: Giorgio Baldari, Braschi, Esposito, Maria Antonietta, Frah Quintale, Wrongonyou, Achille Laura e Boss Doms, Mirkoeilcane, Nitro, Galeffi, Gemitaiz, GAzzelle, Willie Peyote, Erio, La Municipal, Zuin, Dardust ft. Joan Thiele, Canova, The Zen Circus, Francesca Michielin, John De Leo, Ministri. I big in serata: Gianna Nannini, Ultimo, Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Orchestra Filarmonica Marchigiana, Ermal Meta, Carmen Consoli, Cosmo, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Calibro 35, Fatboy Slim.

Dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017, il Ministero degli Interni ha varato una nuova regolamentazione sugli eventi che si svolgono in piazza. E' questo il primo concerto in cui saranno previsti i metal detector e i varchi. Dalle ore 13.00 dopo le operazioni di bonifica, l’area del concerto verrà delimitata e l’accesso sarà consentito soltanto attraverso 4 varchi: Piazza di Porta San Giovanni, altezza Santuario della Scala Santa (lato palco); Via Emanuele Filiberto, altezza via Domenico Fontana; Viale Carlo Felice, altezza Federico Sclopis; Archi di Porta San Giovanni/Piazzale Appio. Per gli agenti impegnati a garantire la sicurezza c'è anche da gestire l'eventuale partecipazione dei tifosi del Liverpool che giungeranno in città per assistere, mercoledì, alla semifinale di Champions League all'Olimpico.

Sempre per motivi di sicurezza è scattata la rimozione di oltre 60 cassonetti da piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori saranno riposizionati nelle sedi abituali già a partire da mercoledì 2 maggio. Per tutte le attività nell’area del concerto (compreso il pre e il post evento), Ama metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da oltre 130 operatori e 40 mezzi (spazzatrici, lavastrade, mezzi a vasca, bilici, compattatori, pale meccaniche, officina mobile, ecc.). Presidi Ama saranno inoltre attivi nelle 5 aree di pre-filtraggio per raccogliere e differenziare correttamente eventuali oggetti (bottiglie in vetro, ecc.) che non sarà possibile introdurre nell’area "concerto".

L’area interdetta al traffico sarà compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (nel tratto tra piazza di Porta San Giovanni e via Statilia). Saranno transitabili via dell'Amba Aradam, via Merulana, via Nola, piazza e via di Santa Croce in Gerusalamme, via Magnagrecia, piazzale Appio e via La Spezia. Alla piazza si potrà accedere solo dai varchi predisposti, già dalla mattina, a Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. In quest'area, e anche su via Domenico Fontana e nell'area di parcheggio tra via Domenico Fontana e l'ingresso del Santuario della Scala Santa, ci saranno, con ampio anticipo rispetto all'evento, i divieti di sosta. Su via Sannio, nel tratto da piazzale Appio a via Corfinio, prevista la chiusura al traffico dalle 14 di lunedì 30 aprile e sino a tutto martedì 1. [TUTTE LE INFO SUL TRASPORTO]

A presentare l’edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3 e in diretta radio da Radio2. Quest’anno Radio2, oltre a seguire l’evento on air, per la prima volta racconterà il backstage del Concerto del Primo Maggio in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico. Prestigioso anche il team di autori che lavorerà assieme all’organizzazione di iCompany per la realizzazione del Concertone 2018. Capo progetto sarà Massimo Martelli e con lui ci saranno anche Giorgio Cappozzo e Paolo Biamonte.