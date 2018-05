"L'Angelo non chiuderà Mai": Gazzè, Silvestri ed Afterhours in concerto contro lo sgombero

Lo sgombero che il 4 maggio l'Angelo Mai ha dovuto fronteggiare, è stato solo rimandato. L'intervento del Vicesindeco Luca Bergamo è servito a guadagnare del tempo. Ma si tratta di appena venti giorni. Poi la Polizia locale, su mandato di Roma Capitale, tornerà a presentarsi davanti i cancelli di via delle Terme di Caracalla. Un epilogo che intellettuali ed artisti hanno vorrebbero scongiurare.

Artisti riuniti per Angelo Mai

Per riaccendere i riflettori sulla vicenda e per ribadire che "L'Angelo non chiuderà Mai" venerdì 18 maggio decine di musicisti e dj venerdì si alterneranno sul palco. Negli spazi di via delle Terme di Caracalla sarà infatti allestito un concertone che ha ben poco da invidiare a quello del primo maggio. "Gli artisti - si legge in un comunicato diramato dal collettivo dell'Angelo Mai - si riuniscono per dire che quei 20 giorni devono trasformarsi in un tempo così lungo da non poterne immaginare il termine e sottoscrivono un appello indirizzato alla sindaca Virginia Raggi e all'intera Giunta del Comune di Roma per chiedere di risolvere una volta per tutte la situazione dell'Angelo Mai, un luogo di cultura dal valore indispensabile per questo Paese".

Il rischio della chiusura

Gli effetti della delibera 140, la spada di Damocle che pende sul mondo associativo che beneficia di spazi del patrimonio pubblico, non sono mai stati disinnescati. " È un momento decisivo per Roma - fa sapere il collettivo - E' sempre più chiaro che la città non può permettersi uno svuotamento dalla funzione che gli spazi culturali e sociali quotidianamente assolvono e mai è stata più evidente la necessità di riconoscere a questi spazi il diritto a esistere e non solo a resistere. Il 18 maggio l'Angelo ripeterà a gran voce che non chiuderà Mai".

L'appello alla Sindaca ed alla Giunta

La nota riporta poi l'appello della comunità artistica italiana contro l'ennesimo sgombero. "L'Angelo Mai - si legge nell'appello - offre agli artisti la possibilità di presentare il proprio lavoro in uno dei centri d'arte più significativi in Italia proprio in virtu' della scelta di un profilo nitido di innovazione contraddistinto dall'alto valore artistico della proposta. Le attività di progettazione e collaborazione dell'Angelo Mai con gli artisti ospiti non si esauriscono unicamente nella messa a disposizione di un palco o nella sola visibilità, ma sono contraddistinte da uno specifico lavoro di sviluppo dei singoli progetti e di relazione con il pubblico e con i punti di riferimento artistici e culturali, sia cittadini che nazionali". Per questo, scrive chi ha firmato l'appello, "ci troviamo riuniti per chiedere alla sindaca Virginia Raggi e all'intera Giunta del Comune di Roma di risolvere una volta per tutte la situazione dell'Angelo Mai, proteggendo un luogo di cultura dal valore indispensabile per questo paese, rimarcando il servizio che dal 2004 l'Associazione svolge per la citta' di Roma come parte fondamentale del sistema culturale cittadino, nazionale ed internazionale. Riteniamo opportuno che venga finalmente garantito all'Angelo Mai un adeguato inquadramento amministrativo che possa garantire la corretta ed equilibrata prosecuzione professionale dell'attivita'".

Il concertone di venerdì 18 maggio

'Artisti riuniti per l'Angelo Mai', questo l'evento in programma venerdi', prevede la presenza di Afterhours / Manuel Agnelli, Bandabardó, Bob Corsi, Colapesce, CoolRunnings, Collettivo Angelo Mai Bluemotion, Daniele Silvestri, Danno + dj Baro (Colle der Fomento) feat. Alien Dee, Rodrigo D'Erasmo, Dellera, Francesco Di Bella, Epo, Daniele Fiaschi, Max Gazzè, Lino Gitto, Vinicio Marchioni, Alessandro Pieravanti (Muro del canto), Pink Puffers Brass Band, Pino Marino, Orchestra di Piazza Vittorio, Simone Nebbia, Eva Pevarello, Riccardo Sinigallia, SoulKitchen Roma, Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion).