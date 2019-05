Concerto Primo Maggio 2019: cantanti e scaletta. Diretta tv su RaiTre

E' una piazza San Giovanni che non teme la pioggia quella già piena da questa mattina per il classico dei classici del primo maggio: il concertone. Band emergenti, cantautori di fama internazionale, gruppi e cantanti italiani noti, "big" della scena musicale romana. Il programma è intenso e il bagno di folla pure. Organizzato da CGIL, CISL e UIL, anche quest'anno la kermesse musicale promette un grande spettacolo.

Il "concertone" del Primo Maggio a Roma

"Sarà un primo maggio legato alle questioni che ci stanno a cuore. Affronteremo il tema della sicurezza sul lavoro, parleremo di Europa. E poi la musica, in grado di raccontare la nostra società” - ha detto Ambra Angiolini che per il secondo anno consecutivo presenterà il concertone insieme a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. "Il primo ospite musicale del Primo Maggio è la piazza. La band più indipendente di questo Paese, indie e pop. Sono loro la soluzione" - il commento del musicista bolognese padrone di casa al Primo Maggio di Roma.

Noel Gallagher live a Piazza San Giovanni

Un palco quello di Piazza San Giovanni già in fibrillazione. Attesissima l'esibizione dell'ex Oasis Noel Gallagher. Ad affiancare la stella della musica inglese nomi italiani altisonanti: come Negrita, Daniele Silvestri, Subsonica e Manuel Agnelli. A rilanciare la romanità l'infaticabile Orchestraccia. Tanto spazio per i giovani già consacrati dal pubblico come Carl Brave, Achille Lauro, Motta, Gazzelle e ed Ex Otago oltre agli emergenti della sempre più apprezzata scena indie.

Concerto Primo Maggio a Roma: cantanti e scaletta

Questa la lista completa dei cantanti del Primo Maggio a Roma e la scaletta resa nota. La Rua; Ylenia Lucina; 1M Next - Giulio Wilson; 1M Next - Margherita Zanin; Fulminacci; Eman; Lemandorle; Izi; La rappresentante di Lista; Eugenio in via di Gioia; Colapesce e Bianco; Dutch Nazari; Fast Animals and Slow Kids; La Municipal; Pinguini Tattici Nucleari; Coma cose; Canova; Rancore; Ex Otago; Anastasio; The Zen Circus; Ghemon; Omar Pedrini; Noel Gallagher; Carl Brave; Manuel Agnelli; Daniele Silvestri; Achille Lauro; Gazzelle; Subsonica; Ghali; Motta; Negrita; Orchestraccia.[SCALETTA CONCERTO 1 MAGGIO 2019 A ROMA]

Come arrivare al concerto del Primo Maggio a Roma

In occasione del "concertone" in Piazza San Giovanni, mercoledì 1 maggio tutte le linee della metropolitana funzioneranno dalle ore 5.30 con orario prolungato sino all’1.30 di notte. Sul resto della rete invece ci sarà il normale servizio festivo.

Viste le chiusure tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e un tratto di via Emanuele Filiberto, il modo più semplice per raggiungere Piazza San Giovanni e quindi il concerto del Primo Maggio è utilizzare le fermate metro più vicine: Manzoni e Vittorio Emanuele per poi proseguire a piedi.

Strade chiuse per il concerto del Primo Maggio

Limitazioni al traffico, a partire dalle 9, scatteranno tra viale Carlo Felice (da via Sclopis a piazza di Porta San Giovanni), piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (da via Fontana a piazza di Porta San Giovanni). I divieti di sosta, che scatteranno molto prima rispetto all'evento e alle chiusure al traffico, interesseranno: piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto (da via Fontana a piazza di Porta San Giovanni), viale Carlo Felice (da via Sclopis a piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia e via Biancamano (entrambe da via Emanuele Filiberto a via Conte Rosso), via Fontana e l'area di parcheggio al centro di piazza San Giovanni in Laterano. QUI TUTTO SU STRADE CHIUSE E BUS DEVIATI IL 1 MAGGIO.

La task force di Ama per il "concertone"

Piano operativo speciale di pulizia da parte di Ama in occasione del "concertone". Per motivi di sicurezza già scattata la rimozione di circa 40 cassonetti dalle aree di piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori verranno riposizionati nelle sedi abituali già a partire da giovedì 2 maggio. Per tutte le attività nell’area del concerto (compreso il pre e il post evento), Ama metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da oltre 130 operatori e 40 mezzi (spazzatrici, innaffiatrici, lavastrade, mezzi a vasca, bilici, compattatori, pale meccaniche, ecc.), che saranno assistiti da un’officina mobile. Presidi Ama saranno inoltre attivi nelle 5 aree di pre-filtraggio, dove saranno anche posizionati 25 cestoni getta-rifiuti “a vista”.

Subito dopo la conclusione del concerto avranno inizio le operazioni per rimuovere dalla piazza e dalle strade limitrofe i rifiuti accumulati (cartacce, bottiglie, ecc.) in modo da garantire nel minor tempo possibile la riapertura della regolare viabilità nelle vie coinvolte. Gli interventi di pulizia andranno avanti per tutta la notte e proseguiranno fino a quando non saranno state ripristinate condizioni di decoro nell’area interessata. Squadre dedicate effettueranno interventi mirati di pulizia anche nell’area verde antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano, con operazioni di rifinitura presso l’area backstage dopo le operazioni di smontaggio del palco. Dalle 5 di mattina, poi, verranno effettuate operazioni di igienizzazione e sanificazione presso l’area di San Giovanni in Laterano, le zone di afflusso/deflusso adiacenti la Stazione FS Termini e altre.

Meteo a Roma il 1 maggio

Nonostante i repentini cambi metereologici di questi giorni il concerto del Primo Maggio a Roma potrebbe essere a rischio pioggia. Dalla mattinata di mercoledì 1 maggio 2019 e per le successive 9-12 ore, si prevedono infatti sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Temperatura tuttavia mite, compresa tra la minima di 8 gradi e la massima di 19.

Dove vedere il concerto del Primo Maggio a Roma in tv e streaming

Per chi non potrà assistere da Piazza San Giovanni al "concertone" niente paura. Il concerto del Primo Maggio sarà trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio 2. Inizio ore 15 con un'ora di anteprima. Via ufficiale dalle 16, per tre ore di diretta fino alle 19. La maratona riprenderà poco prima delle 20 per concludersi a notte inoltrata. Anche Radio 2 trasmetterà in diretta la maratona da piazza San Giovanni.

Musica nelle orecchie anche in avvicinamento al "concertone" o sulle metropolitane di Roma: l'evento verrà seguito in diretta da RomaRadio, l’emittente di Roma Servizi per la Mobilità che trasmette nelle metro A e B/B1.