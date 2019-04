Concerto Primo Maggio 2019 a Roma: cantanti, scaletta, diretta tv. Tutte le informazioni

Primo maggio a Roma vuol dire concertone. A piazza San Giovanni fervono i preparativi per quella che è una tappa immancabile per tutte le generazioni di giovani. Anche in questo 2019 sarà così: sono centinaia di migliaia le persone attese in piazza già a partire dalla mattina del primo maggio. Il concerto, in programma a partire dalle 15, vede quest'anno tornare sul palco nomi internazionali ed ha come sottotitolo "Lavoro – Diritti – Stato Sociale – La Nostra Europa".

Concerto del Primo Maggio 2019: i cantanti

La più importante novità di quest'anno è sicuramente l'arrivo a piazza San Giovanni di Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds, il gruppo di alternative rock inglese che fondò nel 2010 dopo lo scioglimento degli Oasis. Si tratterà della prima apparizione italiana del 2019 di Gallagher.

Ma sarà un Concertone ricco di artisti nuovi e affermati, si passerà dal rap al rock, passando per l'Indie. Dalla scorsa edizione torna Achille Lauro (tra gli artisti più attesi di questa edizione). Ma sul palco di piazza San Giovanni arriveranno altri artisti reduci dall'ultimo Festival di Sanremo: Ex-Otago, Motta, Daniele Silvestri, Rancore, The Zen Circus, Negrita e Ghemon. Direttamente da Sanremo Giovani calcheranno il palco del 1 maggio La Rua. E poi ci sarà l'ultimi vincitore di X Factor 12 Anastasio, Carl Brave, Subsonica e altri nomi della musica italiana e internazionale.

Ecco di seguito la lista completa di artisti

Subsonica

Daniele Silvestri

Carl Brave

Anastasio

Achille Lauro

Manuel Agnelli feat. Rodrigo D'Erasmo

Omar Pedrini

Pinguini Tattici Nucleari

La Rappresentante di lista

La Municipàl

Ghali

Ex Otago

Motta

Negrita

Ghemon

Gazzelle

Canova

Come Cose

The Zen Circus

Eugenio in Via di Gioia

Fast Animals and Slow Kids

Rancore

Bianco feat Colapesce

Fulminacci

Dutch Nazari

Orchestraccia

LeMandorle

Izi

Eman

La scaletta: in che ordine suoneranno i cantanti il primo maggio?

La scaletta del concerto di piazza San Giovanni è stata resa nota nel corso della conferenza stampa di oggi.



La Rua

Ylenia Lucina

1M Next - Giulio Wilson

1M Next - Margherita Zanin

Fulminacci

Eman

Lemandorle

Izi

La rappresentante di Lista

Eugenio in via di Gioia

Colapesce e Bianco

Dutch Nazari

Fast Animals and Slow Kids

La Municipal

Pinguini Tattici Nucleari

Coma cose

Canova

Rancore

Ex Otago

Anastasio

Zen Circus

Ghemon

Omar Pedrini

Noel Gallagher

Carl Brave

Manuel Agnelli

Daniele Silvestri

Achille Lauro

Gazzelle

Subsonica

Ghali

Motta

Negrita

Orchestraccia

I varchi per accedere a piazza San Giovanni

Dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017, il Ministero degli Interni ha varato una nuova regolamentazione sugli eventi che si svolgono in piazza. Lo scorso anno era previsti, come ormai da prassi per gli eventi che si svolgono in piazza, i metal detector e i varchi. Quest'anno non sono ancora giunte informazioni in tal senso. In base alla regolamentazione dello scorso anno ecco le vie d'accesso: Piazza di Porta San Giovanni, altezza Santuario della Scala Santa (lato palco); Via Emanuele Filiberto, altezza via Domenico Fontana; Viale Carlo Felice, altezza Federico Sclopis; Archi di Porta San Giovanni/Piazzale Appio.

Trasporti primo maggio 2018 Roma: come raggiungere Piazza San Giovanni

La zona compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto verrà chiusa al traffico. Il modo migliore per raggiungere Piazza San Giovanni in Laterano è dalle fermate metro più vicine, ovvero quelle di Manzoni e Vittorio Emanuele per poi proseguire a piedi verso San Giovanni, in poco più di 20 minuti di passeggiata. La Questura ha richiesto la chiusura "a vista", sempre in base alle effettive necessità, delle stazioni San Giovanni e Manzoni della metro A. L'inizio del servizio è previsto per ore 5.30 con prolungamento orario sino h1.30 (ultime partenze dai capolinea). Ferrovie regionali e superficie: normale orario festivo con potenziamento rete bus litorale.

Strade chiuse per il concerto del Primo Maggio

L'area interessata è quella compresa tra viale Carlo Felice (da via Sclopis a piazza di Porta San Giovanni), piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (da via Fontana a piazza di Porta San Giovanni). Le chiusure delle strade saranno a vista, in base all'afflusso e alle effettive necessità. I divieti di sosta scatteranno già a partire (in alcuni casi) dal 30 aprile e interesseranno piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto (da via Fontana a piazza di Porta San Giovanni), viale Carlo Felice (da via Sclopis a piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia e via Biancamano (entrambe da via Emanuele Filiberto a via Conte Rosso), via Fontana e l'area di parcheggio al centro di piazza San Giovanni in Laterano. TUTTO SU STRADE CHIUSE E BUS DEVIATI

Concerto primo maggio 2019 Roma: la diretta Tv e radio

Il Concerto del primo maggio viene anche trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio 2. Come lo scorso anno previsti due conduttori, Lodo Guenzi e Ambra Angiolini. Il concerto inizierà alle 15 con un'ora di anteprima. Via ufficiale dalle 16, per tre ore di diretta fino alle 19. La maratona riprenderà poco prima delle 20 per concludersi a notte inoltrata. Il terzo canale nazionale è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre, o alla versione HD con il canale 503. Chi possiede un decoder Sky, può collegarsi a Rai3 pigiando il tasto 103. Anche Radio 2 trasmetterà in diretta la maratona da piazza San Giovanni.



Meteo Roma primo maggio 2019

Che tempo farà? Se lo chiedono i migliaia di giovani che parteciperanno al concerto. Come negli ultimi giorni il meteo su Roma sarà particolarmente incerto con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Le temperature oscileranno tra i 23 e i 10 gradi.