In diretta su RAI 1 le finali di Miss Italia 2019. Otto le ragazze in finale dal Lazio

Si terrà domani sera, venerdì 6 settembre in diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo, la finalissima del concorso Miss Italia, il concorso di bellezza che ha accompagnato la storia del costume italiano. Alla serale finale, che torna in prima serata su Rai1. Per la prima volta nella storia del Concorso, infatti, tutte le fasi di votazione che porteranno all'elezione di Miss Italia 2019 saranno affidate esclusivamente al televoto. La regione Lazio è capolista per il numero di finaliste in gare

Le partecipanti

A partecipera saranno 80 ragazze, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, scelte tra 200 concorrenti con un criterio che intende premiare non solo la bellezza ma anche il talento e l’unicità dei loro caratteri. E inoltre un'orchestra di 24 elementi, un corpo di ballo di soli uomini, tanti ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, del teatro, del giornalismo, saranno gli ulteriori ingredienti di una serata celebrativa degli 80 anni del concorso che culminerà con l’elezione di Miss Italia 2019 tramite televoto del pubblico da casa

Le 8 ragazze laziali presenti in gara

Flavia Natalini – Miss Lazio – n. 14. Susanna Giovanardi – La prima miss dell’anno – n. 25. Ilaria Del Vescovo – Miss Cinema Lazio – n. 29. Chiara Filippi – Miss Sorriso Lazio – n. 44. Lucilla Nori – Miss Miluna Lazio – n. 56. Francesca Tramice – Miss Rocchetta Bellezza Lazio – n. 64. Valentina Pesaresi – Miss Cinema Roma – n. 77. Lucrezia Terenzi – Miss Etruria – n. 80

Come funziona la selezione in gara

Le fasi di votazione saranno quattro: si passerà dal numero di ottanta miss a quaranta, poi a venti, a dieci, quindi a due. Prevista infine un’ulteriore fase di votazione, che coinvolgerà le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria di esperti tra le 78 escluse.

Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ogni sessione di voto

Come funziona il televoto

componendo i numeri del televoto da telefono fisso 894.424 e da telefono mobile 475.475.0 Successivamente basterà digitare il numero della ragazza che si vuole votare, che nel caso delle concorrenti laziali sono i seguenti