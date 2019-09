I colori della pace al Colosseo: all'anfiteatro Flavio il giro del mondo raccontato da 5000 opere

Resterà visibile fino al 29 Settembre "Colors of Peace" la più grande esposizione mondiale di arte infantile organizzata da Peace Run Italia ( presidente Italia Alfredo De Joannon ) e arricchita dall'Associazione I Colori per la Pace di Sant'Anna di Stazzema ( Presidente Antonio Giannelli Ambasciatore a Roma Mario Gallo ) il cui contributo ha fatto lievitare il numero dei Paesi partecipanti a 126.

Dopo il vernissage a cui hanno preso parte una trentina di Ambasciate e nove Delegazioni internazionali l'esposizione prosegue nei prossimi giorni lanciando un messaggio dii pace attraverso i disegni che rappresentano.la migliore espressione comunicativa della purezza dei bambini.

Girare intorno al Colosseo sarà in questi giorni come fare il giro del mondo raccontato da 5000 opere. All'interno del monumento è esposto il "muro della pace" costituito da un disegno per nazione, muro che da storico elemento di divisione diventa motivo di unione e fratellanza tra i popoli.