Coca-Cola Christmas Village: l'iconico truck rosso si ferma a Roma

Coca-Cola torna a sostenere Banco Alimentare e festeggia i 30 anni di attività della onlus - che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari - con un tour eccezionale.

Coca-Cola sarà al fianco di Banco Alimentare con il progetto “Condividi la magia del Natale”, un invito a riscoprire lo spirito di questo periodo dell’anno e l’importanza e il piacere della condivisione attraverso semplici gesti di generosità. L’iconico truck di Coca-Cola attraverserà l'Italia, con 5 tappe da Nord a Sud, una prevista anche a Roma.

Coca-Cola Christmas Village a Roma: quando e dove

La prima tappa del Coca-Cola Christmas Village sarà il 1 dicembre a Milano: in via Luca Beltrami, il rosso truck spegnerà i motori per regalare un'esperienza indimenticabile ai presenti, con cori Gospel, albero di Natale, Babbo Natale in carne ed ossa e una serie di attività a tema natalizio.

Ma il truck della Coca-Cola è in arrivo anche a Roma. Il prossimo 14 dicembre, dalle 11 alle 21, il magico villaggio del Natale firmato Coca-Cola prenderà forma presso il centro commerciale Porta di Roma.

Il Villaggio sarà anche l’occasione per scoprire la gioia di fare qualcosa per gli altri, con il Coca-Cola Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Le altre tappe del Coca-Cola Christmas Village

Oltre Roma e Milano, il truck della Coca-Cola raggiungerà altre 3 città italiane. Di seguito il calendario di tutte le tappe del Coca Cola Christmas Village:

1 dicembre - Milano

7 dicembre - Verona

14 dicembre - Roma

18 dicembre - Palermo

21 dicembre - Napoli

Qui tutte le info sulle tappe del tour Coca-Cola

Grazie al progetto “Condividi la magia del Natale”, verranno anche raccolti e distribuiti 1 milione e mezzo di pasti e organizzate quattro cene sociali nei magazzini di Banco Alimentare di Verona, Roma, Napoli e Palermo per offrire un momento speciale alle persone in difficoltà.

Questa iniziativa è solo l’ultima di una lunga collaborazione tra Coca-Cola e Banco Alimentare, che ha visto diversi progetti dal 2005 a oggi in supporto alle comunità locali: “Il 2019 è stato un anno importantissimo per Banco Alimentare, che ha celebrato 30 anni di attività in Italia, e siamo felici di concluderlo lavorando per il terzo anno consecutivo insieme a Coca-Cola - racconta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare - Questa collaborazione ci permette di far vivere lo spirito del Natale a milioni di persone rendendo questo periodo dell’anno un po' più speciale anche per chi attraversa un momento di difficoltà”.