Claudio Cecchetto: "A Zoomarine faremo festa, l'importante è divertirci"

Claudio Cecchetto sarà il nuovo direttore artistico di Zoomarine, il più grande parco marino alle porte di Roma. Lo ha annunciato oggi alla stampa l’amministratore delegato, Renato Lenzi. Il produttore discografico coordinerà, col suo talento, una stagione tra le più ricche mai annunciate.

Claudio Cecchetto è un’icona nello spettacolo italiano ed internazionale. Produttore, personaggio televisivo e talent scout tra i più amati. Conduttore di svariate edizioni dei più importanti festival musicali italiani, dal Festival di Sanremo al Festivalbar, e di numerose trasmissioni musicali italiane, nel corso della sua carriera ha fondato e portato al successo Radio Deejay e Radio Capital. È conosciuto anche per essere stato il talent scout di numerosi artisti musicali e televisivi.

Un giardino dei lemuri, una nuova pista di pattinaggio ecologica, la “Terra di draghi”, sono solo un piccolo assaggio di quel che sarà.

“Volevo colpirvi con un effetto speciale, ci sono riuscito. Ho una voce radiofonica, perché la scorsa notte in albergo non c’erano i riscaldamenti. Ma veniamo al nocciolo della questione, sono andato a vedere Zoomarine quest’estate, poi ho avuto la fortuna di incontrare Renato che mi ha portato nei vari luoghi e me li ha spiegati. Abbiamo continuato a parlare e a quel punto mi ha detto se volessi diventare il direttore artistico. Se non me lo avesse chiesto lui, lo avrei fatto io. Chiaramente è un grande onore. Ci sono delle eccellenze, questi ragazzi che oggi sono presenti non sono fotomodelli, sono l’animazione, gli addestratori di delfini. Mi piace l’interazione che questi giovani hanno con i bambini, con me non ce l’hanno perché sono troppo vecchio, ma li convincerò. Per gli eventi con Renato, noi vorremmo che il parco fosse un luogo dove far festa e non li annunciamo subito ma ci saranno artisti come Ghali, Baby K, la Pellegrini e tanti altri ospiti di volta in volta, in base al pubblico del parco. Mi è già venuta un'idea, lo chiamere 'Zoomarine 4you’ per le quattro caratteristiche del parco. Qui non parliamo di un parco e basta, ma di uno dei più noti, conosciuto ovunque. Guardando i delfini e soprattutto le istruttrici hanno una muta molto sexy bicolore che andrebbe esibita non solo nell’addestramento, ma durante i percorsi, con i cartelloni. Quando si ha un parco così grande e bello anche gli artisti vengono volentieri, sanno che nel loro curriculum per il loro lavoro è un punto in più. Se vedete qualcosa di forte è opera mia, il resto no”, ha dichiarato con il solito humor Claudio Cecchetto.