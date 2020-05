Il cinema dopo il Covid, in arrivo il primo "Drive in" romano: "Il 2 giugno l'apertura"

"Inaugura il primo Drive-In Roma". E' il titolo di un evento pubblicato su Facebook che ha scatenato non poca curiosità. Di cosa si tratta? Alle spalle del progetto c'è Boanerghes, azienda di produzione artistica e comunicazione innovativa, specializzata nella start up di location, nella creazione e gestione di format artistici e nella produzione di grandi eventi. Romatoday ha raggiunto al telefono il fondatore Giovanni Calvario, per saperne di più sul "primo Drive-In romano".

Primo Drive in a Roma Sud

"Abbiamo pronta location e programmazione, stiamo soltanto aspettando il prossimo Dpcm nel quale è altamente probabile che sblocchino i progetti dei drive-in. Non appena ci sarà l'ok definitivo procederemo con la comunicazione ufficiale di tutto".

Calvario ha anticipato a RomaToday che l'area in cui il primo drive-in romano sorgerà si trova in zona Roma-Sud: "Per scaramanzia, al momento non la sveliamo", dice Calvario. Il cinema in auto dovrebbe aprire nella Capitale il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica: "Una data simbolica, per dire che non solo Roma, ma tutta l'Italia ce la farà", sottolinea il fondatore di Boanerghes. "Stiamo aiutando anche altri imprenditori della cultura, in tutta Italia, per puntare sul business del cinema e dei drive-in", aggiunge Calvario.

Cosa serve per aprire un Drive in

Per fare un drive in, ci spiega Giovanni Calvario, non basta un pratone, una vasta area. Ci sono delle regole, il drive in necessita di spazi sicuri per le auto, con entrata ed uscita. Un parcheggio, ad esempio, è un luogo che facilita molto. "Consiglio di trovare una bella location privata, un parcheggio e ce ne sono tanti, anche insospettabili. Un modo per creare opportunità di lavoro, nonché un'iniziativa bella e romantica".

Un tuffo negli anni '60 quello del cinema drive in sul quale, giorni fa, si è pronunciato il CNA Roma con il progetto CineDrive, un ritorno al cinema in auto che sembra essere l'unica possibile ripartenza sicura dei grandi schermi e che, proprio per questo, tanti imprenditori dell'intrattenimento stanno prendendo in considerazione.