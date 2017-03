Cinecittà world, gli spettacoli

A Cinecittà World va in scena un nuovo cartellone di 7 spettacoli al giorno da circa 30’ ciascuno, pensati per lo svago di tutta la famiglia e per rendere protagonista il visitatore.

I riflettori si accendono con l’apertura del parco: dalle 10 in Cinecittà Street, il WELCOME SHOW accoglierà gli ospiti, non senza qualche attimo di trambusto. È il boss di New York, con i suoi scagnozzi, a scatenare il il fuoco per le strade ed panico tra i passanti… meglio fuggire prima che la situazione torni alla calma.

Nuove avventure aspettano gli ospiti nel Far West, un villaggio di frontiera, sulla rotta delle miniere d’oro, dove la vita scorre apparentemente tranquilla. Alle 11 irrompe puntuale un bandito ricercato in tutta la contea che rapisce la fidanzata dello sceriffo. FAR WEST SHOW è un country live, durante il quale gli spettatori dovranno aiutare lo sceriffo a riprendersi la sua amata, costi quel che costi.

La comicità è garantita in TRUCCHI DA PAURA – I segreti del cinema Horror un live comedy show che svela gli effetti speciali dei film horror. Servono cavie al nostro scienziato per testare i suoi trucchi. Serete voi i prescelti? Ogni giorno tre appuntamenti: alle 13, alle 15 e alle 17.

Alle 12 e alle 14 nel Teatro 4, è la volta di uno spettacolo attesissimo, che ha già ottenuto riconoscimenti internazionali e rappresentazioni in alcuni dei più importanti teatri del mondo. E’ INFERNO: LO SHOW, prodotto dalla No Gravity Dance Company di Emiliano Pellisari, uno spettacolo dove danzatori acrobati, immersi in un atmosfera Dantesca, disegnano traiettorie e figure che sfidano le leggi della gravità.

Sul palcoscenico del maestoso Teatro 1 di Cinecittà World, in passato set di film che hanno fatto la storia del cinema, e in tempi più recenti dello spettacolo in onda su FOX, “Dance Dance Dance” ogni giorno alle 16 l’appuntamento con il principale spettacolo del parco: GANGS OF MUSICAL. Lo show include una sequenza mozzafiato di brani, tutti dal vivo, dai Film Musicali più famosi della storia: Flashdance, Footlose, Grease, Cabaret, A Chorus Line, Chicago, Dirty Dancing, Mamma Mia, Moulin Rouge, Aggiungi un posto a tavola.

Altra novità della stagione 2017 il MAGIC SHOW. Ad accogliere il pubblico due eleganti prestigiatori che, con il Mago Heldin, daranno vita ad una esibizione di magia close-up, con spettacoli ripetututi ogni ora.

Per terminare alla grande la giornata il GOODBYE SHOW sul palco della Cinecittà Street: omaggio agli 80 anni degli Studios di Cinecittà, fondati nel 1937. Uno show emozionante per far rivivere, tra realtà e immaginazione, le scene più famose dei film che hanno fatto la storia del Cinema…perché, come amava dire Francis Ford Coppola, “Cinecittà è come Hollywood, un luogo dove si può fare qualsiasi cosa”.

“Con questi spettacoli evocativi” commenta l’Amministratore Delegato, Stefano Cigarini “i nostri ospiti sono parte dello show: rivivono i loro film, programmi e brani preferiti, possono cantare e ballare con il nostro cast”