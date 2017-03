Cinecittà World, gli eventi in programma nel 2017

Pronti, partenza… Yo Urban Dance : il ricco e variegato programma di Eventi a Cinecittà World inizia con i l più grande evento di danza urbana. Il 25 e il 26 marzo , primo week end di apertura del Parco del Cinema e della Tv, migliaia di ballerini si sfideranno sul palco dello storico Teatro 1 in una due giorni di competizioni coreografiche, workshops e battle! Per gli amanti del genere d al 6 al 7 Maggio CSEN torna a Cinecittà World con la Finale Nazionale di Danza Moderna , competizione con le più importanti scuole di danza italiane.

Il primo grande Red Carpet della stagione è l’ 8 Aprile con una Festa… da 11 Oscar a tema BEN HUR!. L’occasione è l’inaugurazione della Corsa delle Bighe , sul set originale del film. Tutti a bordo, vestiti da antichi Romani per provare la potenza dei cavalli, l’ebrezza dell’Arena e partecipare al minifilm che verrà realizzato.

Cinecittà World è un set a cielo aperto , dove gli ospiti possono vedere come si gira una scena e partecipare in prima persona come attori e/o comparse. E’ il caso del film Nato a Casal di Principe , u na storia vera prodotta da Rai Cinema, Cinemusa e Quality Film le cui riprese sono previste sempre l’ 8 Aprile.

Per gli appassionati di Cinema : l’ Omaggio a Totò il 15 Aprile , a 50 anni dalla morte del grande attore napoletano. Sul maxischermo di Cinecittà Street verrà presentato il documentario “ Lei non sa chi è … Toto! ” prodotto da Cinecittà. In più, per un giorno il Parco parlerà a una sola voce, come Totò, diffondendo le battute e le gag tratte dalle scene più famose dei suoi film. Le altre giornate a tema che verrano celebrate a Cinecittà World riguardano: Massimo Troisi il 4 Giugno, Alberto Sordi il 15 Giugno, Bud Spencer il 27 Giugno , pezzi del futuro Tognazzi Film Festival a fine Luglio. Infine dall’11 al 15 ottobre arriva la XIII° edizione del Saturno Film Festival con proiezioni, retrospettive ed eventi.

Per gli amanti dei motori appuntamento il 23 aprile con Ferrari Passione Rossa , raduno automobilistico per ammirare ma anche per provare dal vivo l’emozione di guidare una Ferrari. Motori protagonisti anche della Cinecittà World Tuning Night, il 24 Giugno : p iù di 500 auto e moto modificate riempiranno il Parco per sfidarsi in una gara di stile e potenza audio. Un evento, questo, che replicherà il 29 ottobre con l’ Halloween Tuning Fest , seconda giornata all’insegna di auto, moto e motori…..da paura!

Danza, Cinema, Motori ma anche Sport : il 1° Maggio la Cinecittà World Run , corsa unica tra i set e le scenografie del Parco. Dal mezzofondo alla bicicletta, protagonista la mountain bike, con la XVII° edizione della 24h MTB ROMA prevista dall’8 al 10 Settembre . L’ 8/9 Ottobre gli Sport Days , daranno la possibilità a tutti gli ospiti del parco di provare numerose discipline sportive con lezioni introduttive gratuite.

Il Cinema si fa Moda nella splendida cornice della Cinecittà Street con gli appuntamenti delle sfilate Passerella da Oscar, il 3 Giugno, 1 Luglio, 5 Agosto, 9 Settembre , con abiti ispirati alle grandi attrici.

Bellezza protagonista anche nella F inale italiana di The Look of the Year dal 20 al 26 agosto e n ella Finale Internazionale di New Model Today prevista al Parco dal 28 Agosto al 2 Settembre con s elezioni di modelle/i, shooting fotografici negli spettacolari set e riprese televisive live. “Cinecittà World è un luogo dove coltivare i propri sogni nel mondo dello spettacolo”, sottolinea l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini, “ma imparando a lavorare seriamente per realizzarli”.

Non solo eventi a tema a Cinecittà World , il cartellone è ricco di appuntamenti per famiglie , grandi e piccini : la Messa delle Palme , il 9 Aprile , in collaborazione con Nuovi Orizzonti.

Il 21-22 Aprile in concomitanza con La Giornata Mondiale della Terra ed in collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per il riciclo della Plastica) la possibilità di entrare al parco pagando con bottiglie usate da riciclare. E per tutto il mese laboratori e attività di sensibilizzazione rivolti a oltre 10.000 studenti.

Da Maggio in poi L’Oscar dei Comuni , sfida patrocinata da ANCI Lazio tra i Comuni d’Italia e le loro eccellenze locali, a colpi di gruppi storici, sbandieratori, bande musicali, orchestre, artisti di strada, gruppi sportivi, oltre ai prodotti tipici.

Un weekend dedicato a mamme e bambini dal 12 al 14 maggio con la XX° edizione di Bimbinfiera , una grande iniziativa con oltre 100 espositori che da quest’anno si trasferisce a Cinecittà World .

Per scoprire il lato gustoso della cucina senza glutine ecco la III° edizione della fiera di settore. Il G luten Free Food, il 27 e 28 Maggio : d ue giorni con oltre 80 punti di degustazione, street food e ristoranti dedicati.

Domenica 28 Maggio , inoltre, per gli in segnanti l’appuntamento è con l’ Educational Scuole , giornata dedicata a scoprire le novità dei percorsi didattici 2017-2018 di Cinecittà World.

2 Giugno Capvt Music Fest – Musica Vincit Omnia: un live Festival, in collaborazione con Real Sound Project, con Cantanti, Rapper e DJ. Esibizioni, Dance Floor e Laboratori per gli appassionati di Musica a 360°.

Dal 3 all'11 Giugno sotto i riflettori l’evento Interforze Viva l’Italia : esposizioni, addestramenti, esibizioni, attività, discipline sportive, mezzi militari. Un omaggio agli uomini e alle donne che, senza sosta, garantiscono la nostra sicurezza. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alle zone terremotate del centro Italia.

Anche l ’Oriente fa tappa a Cinecittà World con Oriente Experience, dal 15 al 18 giugno : stand etnici, allestimenti, esibizioni di arti marziali, stage, seminari e conferenze saranno i protagonisti di un’iniziativa davvero speciale che culminerà con il Festival delle Lanterne di sabato 17 sera.

La magia del re del pop rivivrà a Cinecittà World il 25 Giugno con il Michael Jackson Neverland Tribute i n occasione dell’ottavo anniversario della sua scomparsa. Il primo Luglio, Wrestling Mania con alcune delle più importanti star Americane del Wresting.