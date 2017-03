Cinecittà world, le nuove attrazioni

10 nuove attrazioni. Cinecittà World riparte con grandi novità. Il parco del Cinema e della TV cresce fino a 26 attrazioni in totale, per una giornata emozionante e divertente.

All’ingresso lo storico portale di Cinecittà World, copia dell’originale datato 1937 e si attraversano le terribili fauci del Grande Moloch a custodia del Parco. Siamo in Cinecittà Street, strada newyorchese degli anni 20, set di Gangs of New York, disegnata dal 3 volte premio Oscar Dante Ferretti.

Già dalla prima nuova attrazione i visitatori saranno immersi nel cinema. Pezzi da Oscar è una mostra su 2 piani di sculture, statue, arredi e pezzi unici tratti dai film che hanno reso grande Cinecittà, che nel 2017 festeggia i suoi primi 80 anni, forte di 90 candidature e 47 Oscar vinti dai film girati tra le sue mura.

Pochi metri e visitatori si troveranno catapultati in un set di realtà virtuale, con l’obiettivo di salvare la Terra dall’attacco Alieno. La Guerra dei mondi è una vera e propria battaglia dove il protagonista del film..sei tu!

Un evoluto sistema di telecamere body capture “aggancia” l’ospite al suo ingresso al parco. Siamo, nostro malgrado, proiettati sul maxi schermo e il palco che domina Cinecittà Street. Un dispettoso Grande Fratello?

Si entra così nell’area Roma, dal grande portale, ecco la terza grande novità di quest’anno: Ben Hur. Gli ospiti, portati sul set originale del film e vestiti da antichi Romani, potranno partecipare alla Corsa delle Bighe. Un’esperienza unica al mondo che lascerà tutti senza fiato, come il mini-film a tema realizzato sul set.

Sulla strada di Spaceland si incontra Altair, la montagna russa con più inversioni d’Europa (10), arricchita con nuovi effetti, e Missione Laser, un tunnel di raggi laser da superare indenni.

Si arriva così nel Far west, set di 4 nuove attrazioni: Il Labirinto, una virtual arcade (set in realtà virtuale) dove gli ospiti dovranno tentare di uscire indenni da un percorso infestato da scheletri, Rodeo, gli autoscontri a tema western, Aqua Rodeo, in cui sfidare gli amici a colpi di sgommate sull’acqua, ed infine la Horror House, un viaggio animato con attori veri, tra i set “da paura” nei sotterranei di Cinecittà World.

Lasciato il fortino del Far West ci aspetta Adventure land, dove entrare nel Coaster Inferno, attraversare la Foresta Indiana, intorno all’elefante di Indiana Adventure, perdersi nel mega playground Giocarena, volare sugli areoplanini di Aviator o diventare reclute per un giorno nel sottomarino del film U571 – Aquila IV.

E in arrivo una grande sorpresa targata MSC Crociere.

Si torna poi nella Piazza, con le sue fontanti danzanti, il futuro nuovo circuito iScooter, dove mettere alla prova le proprie abilità di pilota su un vero circuito di Hoverkart. SpacExpress un viaggio interplanetario in 4D, destinazione Marte e le automobiline di Velocità Luce ci portano infine a Sognolabio, regno delle attrazioni per bambini, con la divertente Bagnabattaglia, i rimbalzi di Salterello, le pedalate verso il cielo di Bici Volanti, il vorticoso ruotare de Le Tazze ed il divertente su e giù di Torremagò.