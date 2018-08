Chiara Savocchi eletta Miss Cinema Lazio

Si è svolta ieri sera a Gavignano, antico feudo degli Aldobrandini, la penultima tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia. In palio la fascia di Miss Cinema Lazio 2018, importante perché Miss Italia è da sempre legata, indissolubilmente, al mondo del cinema. Basti pensare a quanti nomi sono nati artisticamente con il concorso: dalle dive di ieri Silvana Pampanini, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Lucia Bosè, alle attrici di oggi Anna Falchi, Anna Valle, Francesca Chillemi e Miriam Leone.



La finale regionale, organizzata dalla Delta Events - agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio – e patrocinata dal Comune di Gavignano, per iniziativa del sindaco Emiliano Datti, è stata presentata da Margherita Praticò. Sul palco, allestito davanti lo splendido Palazzo Baronale, si sono sfidate 21 concorrenti infreddolite per l’improvviso calo della temperatura ma decise a conquistare uno degli ultimi tre passaporti per le prefinali nazionali di Jesolo.

Dirette dal regista Mario Gori, si sono esibite in tre diversi quadri moda: in abito da sera, in tubino con i gioielli Miluna, in costume da bagno, in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Edoardo Vianello.

Ospiti della serata le neoelette Miss Roma Nicole Ceretta e Miss Cinema Roma Camilla Del Pinto, che ha “consegnato” ufficialmente la fascia precedentemente vinta, Miss Rocchetta Bellezza Lazio, alla reatina Siria Schifi.



Visto il significato del titolo la giuria ha privilegiato l’espressività del volto, la telegenia, piuttosto che la perfezione del fisico o l’abilità nel muoversi in passerella e, al termine dello scrutinio, si è avuta la seguente graduatoria:



MISS CINEMA LAZIO 2018 CHIARA SAVOCCHI, 21enne di Latina, capelli castani, occhi verdi, alta 177 cm. Ha conseguito il diploma di educatrice, pratica fitness 3/4 volte a settimana e ama andare al cinema e fare shopping. Sogna di aprire un asilo nido.



2a classificata: ERIKA INNOCENZI, 22enne romana di Casalpalocco, occhi verdi, capelli castani, alta 168 cm. Diplomata al liceo linguistico e laureata in interior design. Pratica diversi sport, tra i quali sci e fitness e ama correre. Sogna di diventare una brava maestra di sci.



3a classificata: MARIKA NARDOZI, 18enne di Ceprano (FR), capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 170 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’istituto per chimici. Pratica danza e balli latino-americani, ama disegnare e ascoltare musica. Il suo unico sogno è quello di realizzarsi, in qualunque professione.



4a classificata: MARTINA BOVE, 20enne romana dell’EUR, capelli castano-scuro, occhi verdi, alta 175 cm. Diplomata al liceo linguistico, deve frequentare il terzo anno di lingue a Tor Vergata. Pratica danza classica e moderna, ama ascoltare musica. Sogna il mondo dello spettacolo, come modella o attrice.



5a classificata: ALICE PELUCCHINI, 18enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Studentessa in ragioneria, deve frequentare l’ultimo anno. Pratica nuoto sincronizzato a livello agonistico e allena una squadra. Ama stare in compagnia. e sogna di fare la Mmodella.



6a classificata: ROBERTA CERQUETI, 24enne romana di Tor Pignattara, alta 173 cm., bionda, occhi verdi, diploma scientifico in tasca e laureanda in scienze politiche. Pratica fitness e i balli latini (salsa, bachata e reggaeton). Sogna una carriera da diplomatica, magari ambasciatrice.





Con la fascia conquistata Chiara accede, come detto, alle prefinali nazionali di Jesolo (VE), in programma dal 3 all’8 settembre. Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, dal 9 al 17 settembre, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 16 e il 17 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.



Ma Chiara potrà partecipare anche alla finalissima regionale di Miss Lazio 2018, che si terrà venerdì 31 agosto in piazzale Gravisca, a Montalto di Castro (VT), la cittadina della bellezza laziale.