Chiara Filippi eletta Miss Sorriso Lazio

Al termine di una lunga maratona di sfilate, esibizioni canore e intermezzi comici che costituivano il programma di “Le Terrazze sotto le Stelle”, si è svolta ieri sera a Casal Palocco, presso il centro commerciale “Le Terrazze”, la prima finale regionale del concorso Miss Italia, che quest’anno festeggia il suo 80° compleanno. In palio la fascia di “Miss Sorriso Lazio 2019”, titolo che consente l’accesso alle prefinali nazionali in programma a fine agosto.

Un evento nell’evento organizzato dalla Delta Events – esclusivista del concorso per il Lazio e l’Umbria – che ha visto sfidarsi in passerella 30 concorrenti, ottimamente presentate dalla bella e brava Margherita Praticò. Un titolo, quello di Miss Sorriso, scelto proprio creare un ideale collegamento con le origini del concorso, che inizialmente si chiamava “5000 lire per un sorriso”, e per celebrare al meglio l’80° anniversario del concorso. 80 anni che il regista Mario Gori ha fatto rivivere sui videowall attraverso un tributo a otto dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio da Miss Italia, protagoniste di altrettanti videoclip, uno per ogni decennio: Silvana Mangano (1939/1949), Sophia Loren (1950/1959), Stefania Sandrelli (1960/1969), Anna Kanakis (1970/1979), Maria Grazia Cucinotta (1980/1989), Anna Valle (1990/ 1999), Miriam Leone (2000/2009), Giusy Buscemi (2010/2019).

Le concorrenti hanno sfilato in abiti da gran sera della storica maison romana - creazioni in seta, organza e ricami in cristalli preziosi – e con le nuove collezioni di tendenza per la sposa 2019/20 della stilista Maria Celli, uscita in passerella a fine sfilata con le due testimonial d’eccezione, Nicole Ceretta (Miss Roma 2018) e Camilla Del Pinto (Miss Cinema Roma 2018). Due le giurie, una VIP e una composta da “tecnici” del settore moda. Nella prima siedevano gli ex calciatori della Roma Bruno Conti e Alessio Scarchilli, la giornalista sportiva Francesca Brienza, gli attori Grazia Schiavo, Emanuele Propizio, Dana Ferrara e Giulia Mannucci, il conduttore TV Marco Senise e la ballerina RAI Valeria Simioni. Tra i tecnici il produttore TV Claudio Giorgi, la truccatrice delle dive Daniela Mariotti, la stilista Maria Celli, il look maker Lello Sebastiani e il fotografo Luca Corsetti. Esilaranti le gag canore del comico Dado, che ha divertito il folto pubblico presente

Questa la graduatoria stilata al termine dello scrutinio:

prima classificata, MISS SORRISO LAZIO 2019 è CHIARA FILIPPI, 18enne di Pomezia, bionda, occhi verdi, alta 173 cm., deve frequentare il V° anno di liceo scientifico. Pratica pallavolo e fitness, ama disegnare e sogna di diventare una brava stilista;

seconda classificata ERIKA CILIBERTO, 20enne romana del quartiere Marconi, capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 165 cm., diplomata ragioniera è al primo anno di scienze della comunicazione. Pratica danza classica e moderna da quando aveva tre anni, ama sciare e nuotare e sogna di lavorare nel mondo della moda;

terza classificata CHIARA BURLA, 20 anni, anche lei romana del quartiere Marconi. Mora, occhi marroni, alta 168 cm., ha in tasca un diploma di liceo scientifico ed è al primo anno di architettura. Pratica nuoto agonistico da ben 17 anni, ama il mare e sogna di aprire uno studio di interior design;

quarta classificata CRISTIANA PISANO, 21 anni, romana dell’EUR, bionda, occhi azzurri, diplomata al liceo scientifico, al 3° anno di ingegneria industriale. Pratica pattinaggio sul ghiaccio da 6 anni, ama visitare le mostre e fare dolci e sogna di diventare un ingegnere chimico;

quinta classificata CHIARA BORTOLUS, 21enne romana del quartiere Aurelio, castana, occhi verdi, alta 170 cm. Ha conseguito il diploma in amministrazione, finanza e marketing, pratica fitness e ama andare a fare shopping. Il suo sogno è semplicemente quello di realizzarsi;

sesta classificata MARIA SOFIA CIMAROSA, 19enne di San Cesareo (RM), capelli castano-scuro, occhi verdi, alta 178 cm. Diplomata in lingue, è al primo anno di economia e commercio. Pratica nuoto e fitness, ama viaggiare e sogna di diventare una top model.

Chiara Filippi accede così alle prefinali nazionali, che si terranno a fine agosto, insieme a circa 200 ragazze da tutta Italia. Sarà la patron del concorso, Patrizia Mirigiliani, a svelare a giorni il programma della nuova edizione che è ancora “top secret”. Di sicuro si sa già che si tornerà all’accesso diretto alla finalissima delle miss vincitrici del titolo regionale più importante, come ad esempio Miss Lazio, che saranno dunque comprese nelle 40 finaliste.