Centro Commerciale Aura dona 9000 mascherine ai suoi clienti

Riapre, nel rispetto delle norme per la tutela della salute, l’attività del Centro Commerciale Aura - situato a 500 metri dalle mura della Città del Vaticano - che garantisce così ai suoi clienti lo shopping in sicurezza. Le mascherine sono ormai diventate un dispositivo indispensabile per uscire di casa, e il Centro Commerciale Aura ha deciso di distribuire gratuitamente 9.000 dispositivi lavabili e riutilizzabili ai suoi clienti.

Come ricevere la mascherina

Per ricevere la propria mascherina sarà sufficiente: entrare sul sito www.centrocommercialeaura.it nella sezione riservata all’iniziativa, registrarsi e fare la prenotazione La consegna verrà effettuata in un corner dedicato in completa sicurezza dal 18 al 24 maggio dalle ore 11 alle 18. Nel frattempo, per riaprire in tutta tranquillità, il Centro Commerciale si è dotato di tutti gli standard di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie, per garantire la serenità di lavoratori e clienti, garantendo un ambiente sanificato e controllato.

Con questa iniziativa il Centro Commerciale Aura vuole essere vicino ai suoi visitatori offrendo loro uno strumento utile alla prevenzione del virus Covid 19.