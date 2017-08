Sere d'estate al Castello di Santa Severa: tutti gli eventi in programma

Storia, tradizione, cultura e arte nel ricco cartellone di eventi che faranno da cornice, per tutta l’estate, al Castello di Santa Severa, il Castello #BaciatodalMare recentemente riaperto al pubblico per volontà della Regione Lazio.

Grazie alla programmazione estiva, che prosegue l’intensa attività culturale inaugurata lo scorso 25 aprile, il Castello di Santa Severa diventa un polo culturale di riferimento per tutto il territorio, così com’era nelle intenzioni della Regione Lazio al momento della sua riapertura, grazie anche al sostegno di MIBACT e Comune di S. Marinella, e al contributo di LAZIOcrea e di CoopCulture.

Sere d'estate al Castello di Santa Severa

Il cartellone, allestito e curato da Seven Sound, si annuncia piena di novità e di eventi di grande spessore. Si inizia giovedì 3 agosto, alle 21, con i Racconti in Blu, a cura di Coopculture, con Ascanio Celestini il 3 agosto. Celestini è certamente una delle voci più particolari e conosciute del teatro per presentare il suo “Racconti. Il piccolo paese” sulla bellissima spianata dei signori, all’interno delle antiche mura e affacciata sul mare.

“Racconti. Il piccolo paese” è uno spettacolo molto particolare che cambia e cresce ad ogni rappresentazione. Sono storie dette a margine di altri spettacoli. Racconti scritti in fretta e poi riletti e ri-detti, messi da parte e ripescati. Un repertorio da viaggio di storie vecchie e nuove alle quali se ne aggiungono altre, di sera in sera, nel corso della tournée.

C’è Toni Mafioso, presidente del partito dei mafiosi e Toni Corrotto presidente del partito dei corrotti, ma c’è anche l’opposizione che gioca a bridge nel salottino privato del bar della mafia in via della Corruzione...Ascanio Celestini ha scritto questi racconti e li recita come fossero i brani di un concept album. “Alcuni racconti provengono dalla tradizione popolare – racconta Acanio Celestini - altri sono completamente inediti, tutti hanno come comune denominatore l’improvvisazione. Salgo sul palco senza copione né scaletta”.

Domenica 6 agosto, alle 21, spettacolo dal vivo di Biagio Izzo. Giovedì 10 agosto, alle 21, è la volta dei Marlene Kuntz. Domenica 13 agosto, sempre alle 21, per Racconti in Blu, incontro e reading con Michela Murgia in Senza Biglietto. Viaggi oltremare, a cura di Coopculture. Si prosegue lunedì 14 agosto, alle 21, con lo spettacolo dal vivo di Maurizio Battista, e lunedì 21 agosto, alle 21, con il concerto dei Gipsy King. Mercoledì 23 agosto, alle 21, appuntamento con Gino Paoli & Danilo Rea. Infine, domenica 27 agosto, ancora alle 21, concerto dei Baustelle.

Mercoledì 9 agosto, alle 21, per Il Castello e il Mare Concerto multimediale dell’Orchestra sinfonica Renzo Rossellini. Venerdì 11 agosto, alle 18.30, per Art One Shot Incontro e aperitivo con Carlo Grechi. Sabato 12 agosto, alle 22, Notte Bianca Osservazione delle stelle, reading e visite al Borgo, Domenica 30 luglio, ore 21 per Racconti in Blu Allah e la Scienza Incontro con Elio Cadelo.

Prosegue l’appuntamento iniziato il 14 luglio del ciclo di conferenze scientifico divulgative, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite Cose, uomini, paesaggi del mondo antico. Sabato 5 agosto alle ore 21 per Castello in lirica il Concerto Soprano, Mezzosoprano, Tenore e pianoforte dell’ Orchestra Sinfonica Rossellini, che invece sabato 19 agosto, ore 21 curerà Jazz Beatles Concerto Jazz e ...non solo - i brani dei Beatles in un concerto multimediale.

Sabato 9 settembre, ore 21 per Racconti in Blu Roma e il Mare Incontro con Sebastiano Tusa - Sabato 9 settembre, ore 18.30 per Art One Shot Incontro e aperitivo con Carola Masini , infine domenica 17 settembre, ore 19 il concerto di chiusura della stagione estiva dell’ Orchestra Giovanile Massimo Freccia.

Castello di Santa Severa sotto le stelle

Nei weekend, dal venerdì alla domenica, a partire dalle 19:45 è possibile visitare anche il “Castello sotto le stelle”, con una visita guidata della durata di 90 minuti per ammirare il panorama unico e immergersi nelle atmosfere mediterranee.