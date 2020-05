Il Castello Caetani di Sermoneta riapre al pubblico: come funzionano le visite

Il castello Caetani di Sermoneta riapre al pubblico, a partire da sabato 30 e domenica 31 maggio 2020, il sabato, la domenica e le festività nazionali (2 giugno e 15 agosto).

Come visitare il Castello Caetani

A causa dell’emergenza per il contenimento del COVID-19, la visita al Castello Caetani sarà diversa, individuale (fanno eccezione le persone conviventi, e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) e libera, anziché in gruppo, così da poter agevolare il rispetto delle norme governative e regionali sul distanziamento sociale, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi igienico-sanitari.

Sono visitabili i soli spazi all’aperto come il Piazzale degli Olmi e Piazza D’Armi, mentre è possibile affacciarsi dai portali di ingressi della Casa del Cardinale, della Sala dei Baroni e delle Scuderie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La collaborazione di ogni visitatore è preziosa per farsi che la visita al Castello avvenga in massima sicurezza. Occorre portare da casa mascherina e guanti, all’ingresso il personale misurerà la temperatura corporea e fornirà informazioni sulle misure igienico-sanitaria da rispettare durante la visita: indossare sempre la mascherina, i guanti obbligatori solo nelle aree comuni (biglietteria, distributori automatici… ) e mantenere la distanza minima di 1 metro fra una persona e l’altra. In alcuni punti sono disponibili dispenser con gel igienizzante.