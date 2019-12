Castel Romano e Teatro Sistina insieme: la partnership per offrire sconti a clienti delle due realtà romane

Centro McArthurGlen e Teatro Sistina si uniscono per offrire un'esperienza unica ai visitatori. E' questo l'intento della partnership siglata lo scorso 12 dicembre tra l'outlet di Castel Romano e il “Teatro dei romani”.

Teatro Sistina e Castel Romano Designer Outlet: la partnership

Presso il teatro della Capitale, frequentato dai più grandi artisti di sempre, è stata annunciata una partnership annuale del Centro McArthurGlen con il Teatro Sistina, che prevede attività congiunte e momenti sorprendenti per i clienti delle due realtà romane, come riduzioni speciali per la biglietteria del Teatro e lo shopping presso il Designer Outlet in diversi momenti della stagione. Parte oggi inoltre un’attività continuativa di comunicazione congiunta delle due realtà on line e off line, nata dalla convinzione di parlare a pubblici affini.

E ancora, il Teatro Sistina riserverà grandi sorprese al pubblico di Castel Romano, trasferendo “assaggi” dei propri spettacoli nelle piazze del Designer Outlet.

Proprio nel foyer del Teatro, sotto il grande albero di Natale donato dal Centro McArthurGlen - in ideale gemellaggio con l’albero che il Noventa di Piave Designer Outlet ha donato al Gran Teatro La Fenice - Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet e Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina, raccontano come è nato quest’incontro e quali sono gli obiettivi condivisi.

“Da sempre la nostra azienda ama e sostiene la sua città e le sue intramontabili eccellenze – commenta Enrico Biancato - Per questo abbiamo scelto di affiancare il Teatro Sistina, che per storia, prestigio e popolarità è a pieno titolo tra i grandi palcoscenici internazionali. A Castel Romano lavoriamo per offrire al nostro pubblico, che siamo certi annovera molti spettatori di questo Teatro, uno standard altrettanto elevato”. “Questo teatro è diventato, nel corso degli anni, il 'Teatro dei romani', e questo grazie all’affetto del pubblico che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, continua ad affollare i 1500 posti della sala – aggiunge Massimo Romeo Piparo - abbiamo riconosciuto nel mondo McArthurGlen lo stesso amore che offre e riceve dal suo pubblico da tempo, per questo siamo convinti che questo incontro farà davvero piacere ai nostri spettatori, che in fatto di moda, ne capiscono”.

Se il Teatro Sistina è da sempre un prezioso punto di riferimento artistico della Capitale, il Designer Outlet di Roma è meta da oltre quindici anni di chi predilige una shopping experience di alto livello: sono 55 milioni i visitatori dal 2003, di cui 5 milioni solo nel 2019 con una crescita costante dei flussi turistici. L’ampia scelta dei brand – oltre centocinquanta, a cui si sono aggiunti recentemente brand come Sergio Rossi e Missoni - si unisce ad un servizio impeccabile e ad un ambiente piacevole e rilassante.