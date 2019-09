Casina di Raffaello, laboratori dedicati a bambini e ragazzi per tutto l'autunno

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, da martedì 17 settembre a venerdì 6 dicembre propone nuovi laboratori dedicati a bambini e ragazzi che potranno giocare e imparare divertendosi.

I bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni impareranno il riuso della carta e delle scatole divertendosi a realizzare piccoli oggetti come ciotole o addirittura il plastico della loro città ideale. Uno spazio speciale sarà riservato ancora una volta ai più piccoli, con due laboratori dedicati ai bambini dai 24 ai 36 mesi insieme ai loro genitori.

Infine una anticipazione: sabato 28 settembre inaugura la mostra Tu sei un poeta! dedicata al famoso e amato scrittore per bambini, Leo Lionni, nell’anniversario della sua scomparsa (1999). In una sala del piano superiore di Casina di Raffaello saranno esposti tutti i personaggi creati da Lionni: da Federico a Piccolo Blu, da Piccolo Giallo a Pezzettino, dal Bruco Misuratutto a Guizzino. L’esposizione comprende pannelli con le illustrazioni dell’autore, i suoi personaggi-giocattolo per divertirsi e i libri in consultazione libera per emozionarsi leggendo.

Il programma dei laboratori

Vuoto o pieno?

24-36 mesi insieme a un adulto

I bambini tra i 2 e i 3 anni si divertono a svuotare e riempire di continuo cassetti, barattoli e scatole o a versare l’acqua da un bicchiere all’altro dopo averci giocato. In questo modo, allenano il coordinamento, la concentrazione e la manualità. In questo laboratorio, bambini e adulti giocheranno insieme con diversi materiali e strumenti, per far viaggiare oggetti, polveri e liquidi da un contenitore all’altro, senza paura di sporcare e disordinare!

Durata: 30/40 minuti circa

Costo: 7€ bambino+adulto

Max 8 bambini+8 adulti

Tutti aggrovigliati

24-36 mesi insieme a un adulto

I bambini si divertiranno a giocare con fili colorati di diversi materiali da inserire in piccoli fori, annodare e districare e creeranno figure e facendo passare queste linee colorate di cotone o lana tra chiodini, asole e aghi per bambini. Le sapienti mani degli adulti guideranno i piccoli nell’aggrovigliarsi e sgrovigliarsi tra le loro piccole dita.

Durata: 30/40 minuti circa

Costo: 7€ bambino+adulto

Max 8 bambini+8 adulti

Papier mâché

Per bambini dai 3 ai 14 anni

Dalla carta che gettiamo nel cestino perché ormai è tutta disegnata o scritta può nascere un altro oggetto: una ciotola, per esempio, in cui custodire piccoli giochi, matite, collanine o palline. Spezzetteremo fogli usati e li mescoleremo a farina e acqua per creare una pappa di carta che, una volta asciutta, potremo dipingere per far sembrare la nostra ciotola uno spicchio di limone o di luna, una faccia sorridente o un pallone di calcio o quello che la fantasia ci suggerirà.

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

La nostra piccola città: palazzi in costruzione

Per bambini dai 3 ai 5 anni

Costruiremo in una sala dedicata un piccolo plastico della nostra città ideale a partire dal riuso di scatole e scatoline di cartone. Innalzeremo con diversi materiali e tanta creatività semafori, caserme dei pompieri, scuole, case, parchi gioco (o parchi giochi?) e altre strutture per far vivere in pace e allegria tutti i suoi abitanti immaginari. I bambini più grandi (dai 6 anni in su) si dedicheranno alla creazione del paesaggio della stessa città.

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

La nostra piccola città: prati, cieli e acque in cui giocare

Per bambini dai 6 anni in su

Nella città che ogni bambino vorrebbe, non ci sarebbe lo smog ma tanti fiori e tanti animali abiterebbero i dintorni di scuole e uffici oppure nel cielo volerebbero tanti aquiloni, mongolfiere e uccelli variopinti. In questo laboratorio i piccoli potranno erigere la propria città ideale e il suo paesaggio circostante fatto di corsi d’acqua, stelle più vicine su cui arrampicarsi e alberi dai rami contorti su cui costruire capanne. Con semplici forme e tanti colori potranno disegnare sulle pareti di una sala di Casina di Raffaello tutto ciò che può arricchire in modo naturale la città ideale. I bambini più piccoli (dai 3 ai 5 anni) si dedicheranno alla creazione degli edifici e di tutti gli spazi architettonici della stessa città.

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Gli orari

La Casina di Raffaello è aperta dal martedì al venerdì: ore 10.00-18.00

Sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiusa lunedì

Costo laboratorio

€ 7 a bambino / ridotto € 5

Info e prenotazioni

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Aggiornamenti su www.casinadiraffaello.it e sulla pagina www.facebook.com/casinadiraffaello