Sabato a Trastevere si inaugura "Casa Dalla"

A giugno era stata apposta la targa, ora si terà una vera e propria inaugurazione di "Casa Dalla", in vicolo del Buco, nel caratteristico quatiere romano di Trastevere.

Il cantautore visse al civico 7, per 6 anni, dal 1980 al 1986, e lì scrisse diverse canzoni come "La sera dei miracoli", per poi trasferirsi nuovamente e definitivamente a Bologna. E su quella casa una targa recita: "In questa casa ha vissuto Lucio Dalla (1943 -2012 ) Protagonista della musica italiana - E' la notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone - Dalla 1980".

Durante l'evento sarà proiettato il film di Mario Sesti, regista e amico di Dalla "Senza Lucio".

Quella casa di Trastevere faceva parte dell’essere di Dalla: era un po’ buia, con un grande pianoforte che abbiamo più volte suonato assieme. Lui ha voluto bene a Trastevere e a questa abitazione”. Così raccontava Antonello Venditti fra i tanti artisti che hanno fortemente voluto che Lucio fosse ricordato anche a Roma ed oggi sul fronte di quella casa c’è una targa: "In questa casa ha vissuto Lucio Dalla (1943 -2012 ) Protagonista della musica italiana – E’ la notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone – Dalla 1980″.

L’indimenticabile Lucio ha abitato nella casa di Trastevere a Vicolo del Buco 7, dal 1980 fino al 1986, anni d’oro per la musica italiana ed in questa abitazione ha composto canzoni accompagnandosi al pianoforte che troneggiava nel salone ricevendo amici e discografici e qui scrisse tra le altre la celeberrima “La sera dei miracoli” del 1980.

Dalla abbandonò Roma e la casa di Trastevere nel 1986 – l’anno di Caruso – e tornò definitivamente a Bologna. Ma qui a Trastevere molti lo ricordano: giovani e giovanissimi si fermano davanti alla casetta di Vicolo del Buco per farsi una foto o lasciare un fiore in ricordo di un uomo che ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica italiana di tutti i tempi. Sabato 24 marzo alle ore 18 “Casa Dalla” gestita da Sweet Inn, società leader nel settore dell’ospitalità (www.sweetinn.com), torna a rivivere nella memoria dei tanti musicisti, discografici, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti che parteciperanno all’inaugurazione lasciando un ricordo verbale del loro incontro con Lucio e del loro passaggio nella casa di Vicolo del Buco. Durante l’evento sarà proiettato il filmato di un amico di Dalla, il regista Mario Sesti dal titolo “Senza Lucio”.