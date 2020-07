Cinema in piazza, grande successo per la prima serata. Carocci: "Grazie al presidente Conte"

Grande successo per l'inaugurazione del Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata dal Piccolo America. Oltre al pienone di piazza San Cosimato a fare notizia è stata la presenza del premier Giuseppe Conte, giunto a sorpresa per la proiezione del film di Virzì, accompagnato dalla compagna Olivia Paladino. Una presenza che ha rilanciato l'arena di Trastevere in tutta Italia.

"Ringraziamo di cuore il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nonché Olivia Paladino", dichiara il presidente del Piccolo America Valerio Carocci."La loro presenza a sorpresa e informale a San Cosimato ha dato a tutti noi ancora più forza nel proseguire con un’iniziativa che portiamo avanti da tanti anni per i cittadini, per Roma e per questo Paese".

Carocci continua: "La partecipazione del Presidente è un bellissimo segnale per tutti i giovani e le realtà che si attivano per essere al fianco di chi è in difficoltà economica o ancor peggio senza lavoro e che quindi, oggi più che mai in questo momento di crisi, ha difficoltà a investire in cultura e socialità, in sicurezza e serenità economica".

Una manifestazione, quella di quest'anno, che assume un significato ancora più grande. "Tanti ragazzi come noi abbandonano l’Italia per cercare migliori opportunità all’estero, ma anche la presenza del Presidente Giuseppe Conte, come il sostegno del Ministro Dario Franceschini e del Presidente del Lazio Nicola Zingaretti a “Il Cinema in Piazza”, sono una risposta chiara al dubbio che era nato dentro di noi in queste ultime settimane così dolorose e complesse: dobbiamo e vogliamo rimanere in Italia, possiamo rendere migliore questo paese, noi non vogliamo andare via. Per questo siamo orgogliosi di essere tra i primi che, al contrario, riporteranno in Italia nei prossimi due mesi, personalità del calibro del premio Oscar Paweł Pawlikowski e del regista Tony Kaye, rispettivamente provenienti da Varsavia e Los Angeles".