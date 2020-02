Carnevale a Roma: tutti gli eventi in programma

Carnevale 2020. Ci siamo. A Roma e nei dintornifervono i preparativi per allestire carri, eventi colorati, vivaci, eclatanti, sbaorditivi. Il Carnevale è una tradizione nella Capitale, fatta di dolci, di costumi, di sfilate per le vie della città e dei borghi circostanti. Tanti gli appuntamenti da non perdere anche quest'anno, pronti a coinvolgere grandi e bambini, a suscitare stupore nei più piccoli e a far tornare piccoli anche i più grandi.

Insomma, il periodo più divertente, più vivace e più folkloristico dell'anno sta per arrivare ...

Carnevale 2020: tutte le date

"Ma quando inizia il Carnevale quest'anno?". La domanda, ricorre, puntualmente, ogni anno, verso l'inizio o la metà di febbraio, tra mamme, papà, amici che hanno voglia di organizzare qualcosa di speciale rigorosamente in maschera. Il Carnevale 2020 inizia ufficialmente domenica 9 febbraio per proseguire fino al 25. Nel dettaglio, il giovedì grasso cade il 20 febbraio, il martedì grasso il 25 febbraio, perché il 26 febbraio sarà il mercoledì delle Ceneri che darà inizio alla Quaresima.

La domenica di Carnevale, dunque, sarà il 23 febbraio ed è proprio in questa data che si concentrano buona parte degli eventi romani dedicati al Carnevale.

Ecco i principali eventi di Carnevale da non perdere a Roma e dintorni (eventi in continuo aggiornamento):

La Tarantella del Carnevale

Torna, all'Auditorium Parco della Musica, la Tarantella del Carnevale, un'occasione speciale per riscoprire gli antichi rituali agricoli che nelle antiche civiltà classiche ripercorrevano il passaggio dall’Inverno alla Primavera, tempo di risveglio e di fioritura, auspicio e speranza per un raccolto abbondante. Una festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali che animeranno gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Iniziamo da uno dei Carnevali del Lazio più attesi e più conosciuti in Italia (e anche all'Estero). Si tratta del Carnevale di Ronciglione che torna, con i tre grandi Corsi di Gala del 2020 e tanti eventi. Dal 9 al 25 febbraio, Ronciglione si trasforma nella città del divertimento tra sfilate, corsi di Gala, maschere, gastronomia, veglioni e appuntamenti gastronomici. Una festa che non ha tempo, non teme i ritardi, il freddo, o altro e che trova la sua più grande energia nell'animo dei ronciglionesi. Di seguito il programma completo del Carnevale di Ronciglione 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Acquapendente e Sagra della Fregnaccia

Il 16, il 23 e il 25 febbraio entra nel vivo il Carnevale di Acquapendente (Viterbo) anche noto come Carnevale Aquesiano. Una festa molto sentita nella cittadina, che attrae grandi e piccini e dove non esistono spettatori ma solamente attori. Una parentesi di gioia, allegria e divertimento, in un paese fantastico impreziosito da numerosissime e coloratissime maschere. Appuntamento imperdibile quello del martedì grasso con il tradizionale fuoco purificatore che uccide il Re Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Frascati

A due passi da Roma, un Carnevale da non perdere è quello di Frascati che, quest'anno, avrà inizio il 16 febbraio per proseguire fino al 25. La cittadina dei Castelli Romani torna a colorarsi di maschere, sfilate, eventi e folklore, con protagonisti assoluti - come ad ogni edizione che si rispetti - i Pulcinella. Quest'anno, a curare la manifestazione sarà l'associazione di promozione sociale Arte Passione. Carri allegorici e il carro del Re del Carnevale non mancheranno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale Fantamagico a Monte Porzio Catone

Arriva il Carnevale Fantamagico a Monte Porzio Catone. Si parte sabato 15 febbraio con l'anteprima del Carnevale "Bimbi in festa", per proseguire nelle giornate del 16, 22, 23 e 24 febbraio con sfilate, laboratori, attività per grandi e bambini. A chiudere il Carnevale il martedì grasso - 25 febbraio - sfilata finale e spettacolo pirotecnico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Tivoli

Siamo ancora alle porte di Roma per segnalarvi uno dei Carnevali romani che inizia prima degli altri. Il Carnevale di Tivoli, infatti, apre il sipario domenica 2 febbraio per proseguire, quasi per un mese intero, fino al 25. Dopo il grande successo della scorsa edizione, sarà ​"La Banda Musicale Città di Tivoli " a cura dell'Accademia Ergo Cantemus a dare il via ai festeggiamenti del Carnevale 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale Prenestino

Il Carnevale Prenestino arriva a Palestrina da domenica 9 febbraio per 5 magiche e alleghe giornate. Sfilate di trampolieri e mascotte, sfilate dei carri e gruppi mascherati culminando nel giovedì e nel martedì grasso. Tanti gli eventi da non perdere, con attrazioni per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Vitorchiano

Domenica 9 febbraio appuntamento con il Carnevale 2020 di Vitorchian. Tutto è pronto per la sfilata dei carri allegorici e per rinnovare, anche quest'anno, l'antica tradizione vitorchianese. Dalle 15 a Vitorchiano Romano, la manifestazione organizzata dall'Associazione Carnevale Vitorchiano, entrerà nel vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gran Caciara Vicovarese

Torna a Vicovaro l'evento più colorato e divertente dell'anno. Il 16 e il 23 febbraio, piazza San Pietro a Vicovaro (in provincia di Roma) è pronta a far vivere a tutti i presenti due giorni di musica, festa e divertimento. Una Gran Caciara in puro stile Vicovarese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Castello di Bracciano

Il Castello di Bracciano si prepara a presentare un Carnevale speciale, a misura di bambini. Domenica 9 e 23 febbraio, alle ore 15, andrà in scema il Carnevale con "I vestiti del Re". Le due giornata prevedono una visita animata per bambini con personaggi e racconto finale " I vestiti del Re" , che prenderà vita nella magica sala delle storie. Una divertente iniziativa dedicata al carnevale, nella quale i bambini saranno protagonisti attivi della favola in un luogo da favola... [TUTTE LE INFORMAZIONI]