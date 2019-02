Il Carnevale è ormai alle porte e anche la Capitale si prepara a vivere al meglio la festa più colorata e divertente dell'anno. Tra feste in maschera e sfilate tipiche carnevalesche, tra party, musica e laboratori a tema per bambini e famiglie, c'è davvero tanto da fare a Roma e dintorni nel periodo di Carnevale.

Carnevale 2019: tutte le date

"Ma quando inizia il Carnevale quest'anno?". La domanda, ricorre, puntualmente, ogni anno, verso l'inizio o la metà di febbraio, tra mamme, papà, amici che hanno voglia di organizzare qualcosa di speciale rigorosamente in maschera. E, anche se maschere, castagnole e frappe già hanno iniziato ad invadere la città, anche se già tutti i bambini vanno in giro mascherati, le date del Carnevale 2019 sono le seguenti: il giovedì grasso cade il 28 febbraio, il martedì grasso il 5 marzo, perché il 6 marzo sarà il mercoledì delle Ceneri che darà inizio alla Quaresima.

La domenica di Carnevale, dunque, sarà il 3 marzo ed è proprio in questa data che si concentrano buona parte degli eventi romani dedicati al Carnevale.

Carnevale a Roma: tutti gli eventi in programma

Da non perdere i numerosi eventi del Carnevale romano dedicati ai bambini. Iniziamo con la grande festa di Carnevale di Zoomarine, che annuncia anche la riapertura del parco divertimenti di Torvaianica dopo la chiusura invernale. Quattro i giorni previsti da Zoomarine, per passare insieme la festa più divertente dell'anno. Il 2,3,9 e 10 Marzo il parco è pronto ad accogliere adulti e bambini con l'animazione per ballare e cantare, scoprire le maschere più originali, gustando insieme frappe e castagnole.

Il Carnevale più festoso di Roma è, inoltre, in arrivo al Luneur Park di Roma nei weekend del 16-17- febbraio, 23-24 febbraio e 2-3- marzo. Indossate il vostro costume più folle e divertitevi tra balli, giochi e battaglie di coriandoli. Nel Giardino delle Meraviglie vi aspettano artisti, giocolieri e ballerini nei panni delle più famose maschere tradizionali del Carnevale italiano: Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Rugantino, Pantalone... sono pronti a giocare con voi in un mare di coriandoli e di allegria, per trascorrere delle giornate indimenticabili con tutta la famiglia.

Un appuntamento di Carnevale per i più grandi, da non perdere a Roma, è la Tarantella del Carnevale, in programma all'Auditorium Parco della Musica sabato 23 febbraio. Una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium.

Per chi ama i party in maschera, a Villa Grant, il prossimo 2 marzo, è in programma 'La maschera di Roma', evento in maschera con costumi d'epoca e dress code elegante sui temi dell'Antica Roma, del periodo '700-'800 o della Belle Epoque. Per chi sta cercando uno spettacolo davvero sorprendente, invece, ritorna a grande richiesta al Teatro Vittoria per il Carnevale, Alberto Giorgi con L’Illusionista, uno spettacolo di illusionismo unico al mondo che trasporta gli spettatori in un laboratorio alchemico segreto sospeso nel tempo, tra oggetti magici e incredibili macchinari, evocando una dimensione spazio-temporale fantastica, un universo magico ispirato alle atmosfere letterarie e visionarie di Jules Verne, H.G. Wells e Tim Burton.

Laboratori di Carnevale per grandi e piccini

Ad anticipare, di qualche giorno, l'ingresso ufficiale del Carnevale 2019 sarà il laboratorio per bambini 'Castagnole per Pagliacci', in programma il 23 febbraio in via della Tenuta di San'Agata: il laboratorio di decorazione dolci farà conoscere ai bimbi la tradizione culinaria legata al periodo del Carnevale. Non mancheranno giochi a tema carnevalesco, da alternare ai momenti di "lavoro", e una gustosa merenda per tutti!“ .

A proposito di laboratori e di dolciumi carnevaleschi, anche il Carrefour Market di via Casilina organizza una giornata evento - il 22 febbraio - dedicata all'arte delle frappe e delle castagnole. Per far divertire le famiglie, a ritmo di musica, c'è il concerto interattivo 'Ballando Carnevale', in programma sabato 2 marzo all'Accademia d'Arte dei bambini del Pigneto, che condurrà i bimbi da 0 a 6 anni, attraverso balli e danze da tutto il mondo per festeggiare la festa della trasformazione.

Per i bambini dai 4 ai 10 anni, da non perdere lo spettacolo teatrale 'Follie di Carnevale' al Teatro Trastevere dal 23 febbraio al 2 marzo. Una piccola combriccola di attori della Commedia dell'Arte rumorosa e divertente, arriverà in una “splendida piazza” e coinvolgerà i bambini in lazzi ,scherzi e buffonate di altri tempi. Un fantastico viaggio nel Carnevale dove regna l’allegria e l’odor di libertà. Al Teatro del Torrino, invece, è in programma lo spettacolo per bambini "Pulcinella e i comici di corte" per la regia di Luca Pizzurro con protagoniste le classiche maschere della tradizione italiana.

Carnevale, gli eventi nei dintorni di Roma

Vale la pena anche superare i confini di Roma, per vivere delle splendide feste di Carnevale nei suoi dintorni. Una di queste è quella in programma al Castello di Bracciano: nelle domeniche del 24 febbraio, del 3 e del 10 marzo - sempre alle ore 15 - prevista una visita animata (con tutti i bimbi mascherati) nelle sale del castello di Bracciano, alla scoperta della leggenda de "Il re del lago e la principessa Artemisia". Una giornata speciale da trascorrere in compagnia di tanti personaggi, sorprese e magici racconti.

Ai Castelli Romani va in scena - come ogni anno - il tipico Carnevale di Frascati, con un lungo e ricco il programma per celebrare la festa più colorata e divertente dell'anno: dal 23 febbraio al 5 marzo feste, sfilate, premiazioni e dolci tradizionali. E, domenica 24 febbraio, molto atteso il flashmob di Pulcinella.

A Cerveteri il Carnevale è una bomba di colori con l'Holi Festival in programma il prossimo 24 febbraio. I festeggiamenti inizieranno alle ore 15.30 lungo i Giardini del Parco della Rimembranza con gli artisti di strada e, subito dopo, si sposterà al Parco della Legnara. Una festa di colori, musica, maschere, balli, coriandoli.

Carnevale a Roma e dintorni, le sfilate più belle

Se siete amanti dei cortei di Carnevale, delle tradizionali sfilate in maschera, vi consigliamo di non perdervi il tradizionale Carnevale di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Colori, maschere e gusto: tutto pronto per il 17, il 24, il 28 febbraio e poi dal 2 al 5 marzo il Carnevale di Ronciglione entrerà nel vivo. Grande sfilata di Carnevale attesa anche a Ostia il prossimo 2 marzo. Un corteo in maschera attraverserà le strade di Ostia e si concluderà a piazza Anco Marzio, dove una giuria proclamerà la maschera e il gruppo più originale e creativo e che si è attenuto al tema proposto, quello della Pace, dell’ambiente e del riciclo.