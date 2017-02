Carnevale 2017 a Roma: tutti gli eventi in programma

Sfilate, feste in maschera, party a tema e appuntamenti con divertimento, giocolieri e magia. Tutto pronto per il Carnevale a Roma. Una festa che inizierà domenica 12 febbraio e proseguirà tra coriandoli e costumi fino al 28 febbraio, data in cui cade il martedì grasso. Da segnare in agenda le date clou del Carnevale ossia il giovedì grasso che sarà il 23 febbraio e la domenica di Carnevale, ossia il 26. Ma il Carnevale a Roma e dintorni sarà una festa continua.

Ecco dunque gli eventi del Carnevale a Roma a cui non mancare

