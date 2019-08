Anzio: Carlo Verdone diventa cittadino onorario. La cerimonia il 30 agosto

Carlo Verdone cittadino onorario di Anzio. Il Comune del litorale laziale conferirà il titolo al grande regista, sceneggiatore e attore.

A comunicarlo direttamente l'amministrazione locale, via social network. "Il 30 agosto 2019 sarà un'altra giornata storica per la città di Anzio, con Carlo Verdone in costante contatto, sia telefonico che di persona, con la sua amata Anzio, per collaborare all'organizzazione dell'evento" si legge alla pagina del comune.

L'incasso dell'incontro con il pubblico, previsto la sera al teatro all'aperto di Villa Adele, al quale Verdone parteciperà a titolo gratuito, sarà completamente devoluto per la realizzazione della Cittadella di Padre Pio a Drapia (VV) e per la cura dei bambini in terapia oncologica. I biglietti, per partecipare alla memorabile serata di Villa Adele, saranno in vendita, nei prossimi giorni, a soli 10 euro.