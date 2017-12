Capodanno a Roma: tutti gli eventi in programma il 31 dicembre

Capodanno a Roma tra feste, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimento: la Capitale si prepara alla notte di San Silvestro con un programma ricco di eventi.

Capodanno a Roma in piazza

Per quanto riguarda il Capodanno in piazza a Roma si ripete il modello dello scorso anno con ventiquattro ore di animazione durante le quali la Città Eterna offrirà spettacoli teatrali con palcoscenici en plain air, musica, cinema e danze.

Fulcro della Festa di Roma il Circo Massimo con Roma illumina l'infinito. Non saranno da meno il Ponte della Scienza e il Teatro India mentre al Giardino degli Aranci è in programma il Capodanno dei bambini con eventi dalle 10 alle 16 del 1 gennaio.

Capodanno a Roma: concerti e spettacoli

Oltre alle piazze si animeranno ristoranti, locali e teatri con un programma di eventi in grado di accontentare ogni esigenza: da cene raffinate ed eleganti a serate a tema, da spettacoli teatrali esilaranti ai concerti gospel. Un Capodanno a Roma per tutti i gusti e le tasche.

Ecco dunque qualche idea per trascorrere il Capodanno a Roma con gli eventi del 31 dicembre da non perdere

Ad inaugurare la lunga notte di San Silvestro c'è Roma Illumina l'Infinito: uno spettacolare evento, che trasforma uno dei luoghi più suggestivi della città, il Circo Massimo, in un grande palcoscenico naturale e dinamico, in una macchina scenica con coinvolgenti sorprese artistiche. Un viaggio virtuale dalla terra al cielo in cui, tra arte e musica, il mondo classico incontra la modernità attraverso set aerei, luci da sogno, fuochi, cavalli sospesi e tanta energia.

Al Teatro Olimpico c'è Maurizio Battista in scegli una carta…con Silvan: risate assicurate e brindisi di mezzanotte. Sul palco dell'Auditorium Parco della Musica si rinnova il tradizionale appuntamento con Gigi proietti che porta in scena i suoi Cavalli di Battaglia. Un’occasione straordinaria per ripercorrere il repertorio dell’artista romano: popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale.

Sempre al Parco della Musica c'è l'Harlem Gospel Choir, il più famoso coro gospel d'America nonché uno dei più longevi. Il repertorio comprende gospel tradizionali e contemporanei, jazz e blues. La partecipazione del pubblico è parte integrante di ogni loro show.

Il Capodanno del Teatro Quirino è invece con Malìa di Massimo Ranieri: un viaggio verso un incantesimo; una sorprendente avventura musicale in un tempo magico delle canzoni napoletane, quando, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, quelle melodie già universali si riempirono improvvisamente di estate e di erotismo, di notti e di lune.

Menù gustoso, saporito, invitante, fatto di specialità natalizie, per grandi e piccini per il Capodanno del Mercato Centrale. All'Hard Rock fino all’alba si festeggia il nuovo anno in grande stile con tanta musica, menù da grandi occasioni, cotillon, photoshooting e dj set con Deejay Blade.

San Silvestro a tutta birra con il Turbacci Happy Beer Year del Brew Pub Birra Turbacci di Mentana: una festa di Capodanno con oltre 15 birre artigianali Turbacci per accompagnare un gustoso menù che spazierà tra proposte regionali ed internazionali.

Per chi ama scatenarsi al ritmo di elettronica ecco Triskell Electronic & Arts: Musica Elettronica e Arti Contemporanee al Circolo degli Illuminati. Sarà una vera e propria maratona musicale che inizierà da mezzanotte fino alle 10 del mattino, con alcuni fra i deejay più identificativi per la proposta musicale del locale romano.

Imperdibile anche il Cosmo Festival NYE: il più grande evento musicale dedicato al Capodanno a Roma. Un raduno eccezionale che vede come protagonisti i migliori dj internazionali nel mondo della musica techno.

Il Capodanno dei bambini è al Teatro Furio Camillo con Aereoclown: un gioco travolgente tra due personaggi scatenati e sognanti, in una competizione clownesca che li vedrà a turno protagonisti di imprese da guardare con il naso all’insù…e dopo mille acrobazie la sfida più bella sarà quella di divertirsi insieme!