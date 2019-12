Capodanno 2020 a Roma: tutti gli eventi in programma nella Capitale

Dai tradizionali cenoni nei ristoranti della Capitale alle feste in casa con amici e parenti. Dai concerti ai dj set, fino ai brindisi in piazza o al teatro con gli artisti più amati dal pubblico. Il Capodanno 2020 a Roma non delude e accende la città eterna con eventi su misura per tutti. Riflettori accesi sulla grande Festa di Roma 2020, che mette in campo spettacoli, concerti, performance al centro, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, ma anche nei principali teatri, nei locali, nei parchi divertimento, persino nei cinema.

Capodanno 2020 a Roma: gli eventi

La grande Festa al Circo Massimo, con countdown e brindisi sarà il cuore del Capodanno romano che, alle prime luci dell'alba si sposterà in altri luoghi, giardini, piazze della città. Grande attesa anche per la tradizionale Parata per le vie del centro. Alte (anzi, altissime) le aspettative per il Capodanno a Cinecittà World che, quest'anno, fa scendere in campo i protagonisti de Il Collegio. I più atletici potranno chiudere il 2019 con la We Run Rome alle Terme di Caracalla. Spazio agli spettacoli teatrali con i più grandi artisti romani e italiani, da Gigi Proietti ad Enrico Brignano e tanti altri. Spazio anche alle anteprime cinematografiche e alle feste in giro per la città.

Ecco i principali eventi da non perdere il 31 dicembre e i 1 gennaio a Roma:

La Festa di Roma 2020

Tutto è pronto per la Festa di Roma 2020, la quarta edizione della grande manifestazione gratuita promossa da Roma Capitale che si svolgerà dalla sera del 31 dicembre alla sera dell’1 gennaio, in occasione del Capodanno. Oltre 1000 artisti per 24 ore di musica, arte, performance. Un'edizione dedicata al tema della Terra e alla relazione fra uomo e natura, con protagonisti Skin, Carmen Consoli, Ascanio Celestini, Priestess e tanti altri. Una festa che avrà il suo cuore al Circo Massimo, ma che si estenderà anche a piazza dell'Emporio, al Giardino degli Aranci, a Ponte Fabricio, a piazza Bocca della Verità, diffondendo una particolare magia in tutto il centro di Roma. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]

Capodanno a Cinecittà World

Grande festa di Capodanno a Cinecittà World. Il Parco divertimenti del cinema e della tv di Roma si trasforma il 31 dicembre in un enorme villaggio del divertimento di oltre 30 ettari. Parco aperto dalle 18 alle 6 del mattino, per 12 ore di puro divertimento, con 40 Attrazioni, 6 Spettacoli, Concerti dal vivo, 5 Discoteche e un Capodanno per i bambini sulla neve. Si potrà scegliere tra 5 diversi tipi di cenone da gustare nei ristoranti a tema di Cinecittà World, Charleston, Roma, Saloon e Padiglione Eventi con la possibilità di scegliere tra Cena in Piedi, Cena Self Service e Cena servita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno al cinema con Checco Zalone

Quest’anno c’è una voce in più nel menù della notte di Capodanno: a partire dalle 00:05 in tutti i The Space Cinema d’Italia partirà la proiezione di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, in uscita dal 1 gennaio 2020. Tolo Tolo è il quinto film di Checco, artista capace di fare registrare incassi da record fin da Cado dalle Nubi (2009). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno al Teatro

Tanti, come ogni anno, gli artisti pronti a regalare un Capodanno speciale a tutti i loro fan. Dal grande Gigi Proietti che arriva all'Auditorium Parco della Musica a Enrico Brignano e il suo speciale Capodanno al Palazzo dello Sport. Al Teatro Olimpico, con "30 anni e non li dimostra" c'è Maurizio Battista e, ancora, Nancy Brilli al Teatro Quirino, Carlo Buccirosso al Sala Umberto, Enzo De Caro al Teatro della Cometa, al Teatro Tirso de Molina Pablo e Pedro.

Parata di Capodanno 2020 per il centro di Roma

Torna a grande richiesta la spettacolare parata di Capodanno che il primo gennaio 2020, a partire dalle ore 15:30 da piazza del Popolo, vedrà sfilare per il centro storico della Capitale oltre mille musicisti, tra giovani studenti delle più prestigiose high school band statunitensi, majorette da Italia e Croazia, gruppi folk e rievocatori storici romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei aperti il 1 gennaio

Per chi, volesse festeggiare l'ingresso del nuovo anno all'insegna della cultura, segnaliamo che, il 1 gennaio, saranno eccezionalmente aperti dalle 14 alle 20 i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi con biglietto di ingresso a tariffazione ordinaria. L’ingresso sarà invece completamente gratuito per i possessori della MIC. [TUTTE LE INFORMAZIONI SUL NATALE CON LA MIC]

We Run Rome, la corsa di Capodanno

La We Run Rome, ormai consueto appuntamento podistico in programma il 31 dicembre alle ore 14, è l’evento al quale non potete mancare. Giunta alla IX edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva (10 e 5 Km) è il fiore all’occhiello di Atleticom, organizzatrice di eventi tra cui Il Miglio di Roma, la Legion Run e la Mezza Maratona dell’Aquila. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno da Rosso

Il Capodanno da Rosso è un modo originale per brindare all’arrivo del nuovo anno, per trascorrere una notte magica in uno dei ristoranti più belli di Roma, a pochi metri dal Circo Massimo, con Il Gran Buffet di capodanno a soli 65€, una selezione speciale con tante gustose ricette studiate per l'occasione. E da mezzanotte in poi, invece, Rosso cambiapelle con cocktail e qualche anteprima speciale della nuova drink list. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Meravigliosa, cena spettacolo di Capodanno allo Sheraton

Meravigliosa - La Cena Spettacolo è in arrivo all'Hotel Sheraton per la notte di San Silvestro. Una serata di gala che avrà luogo nel prestigioso hotel all'Eur a partire dalle ore 20.00 fino all'alba, tra musica, menu selezionato e festeggiamenti per salutare l'arrivo del Nuovo Anno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

