Capodanno 2019 a Roma: tutti gi eventi in programma il 31 dicembre 2018

Classici cenoni, concerti, dj set, brindisi a teatro e serate a tema: la Capitale saluta l'arrivo del 2019 con una ricca serie di eventi. Suggestivo ed emozionante il Capodanno a Roma tra feste in piazza, lungomare animato e locali in grado di offrire una vasta gamma di alternative.

Capodanno 2019 a Roma: gli eventi

Dal brindisi al Circo Massimo, al Capodanno vintage di Ostia passando per lo swing del Cotton Club e le proposte "stellari" di Cinecittà World. Una notte del 31 dicembre da trascorrere in allegria tra i numerosi eventi di Capodanno a Roma.

Capodanno a Roma: che fare il 31 dicembre

L'evento principale è La Festa di Roma: una 24 ore di musica, performance sit specific, in 70mila metri quadrati di spazio completamente pedonale. Ad accompagnare il brindisi di mezzanotte al Circo Massimo Vinicio Capossela, preceduto e seguito da una lunga serie di eventi che animeranno il cuore della città fino al mattino. Qui tutto il programma completo del Capodanno 2019 a Roma.

Capodanno vintage a Ostia

Per salutare il 2018 ed accogliere il 2019 il Municipio X ha organizzato un Capodanno in piazza Anco Marzio. Ad Ostia i festeggiamenti saranno in stile anni '70 con le musiche degli Abba che accompagneranno tutti verso il brindisi di mezzanotte e i fuochi d'artificio dal pontile. Qui tutto sul 31 dicembre anni '70 di Ostia.

Capodanno a Cinecittà World

Il Capodanno 2019 a Cinecittà World è stelleare: una grande festa dalle 18 fino al mattino, un immenso villaggio del divertimento di oltre 30 ettari, con 30 attrazioni, 7 spettacoli, 3 concerti Live, 6 stage musicali al coperto e uno all’aperto, oltre 70 artisti e DJ Set, fuochi d’artificio a mezzanotte e la possibilità di scegliere tra 4 diversi tipi di cenoni. Nella stessa serata i concerti di Irama e Cristina d'Avena, il Gran Cenone firmato e servito da Gianfranco Vissani uno dei più grandi chef internazionali, la sexy dinner con Rocco Siffredi e Valentina Nappi. Spazio poi ai dj set e live comici. Tutto il programma del Capodanno a Cinecittà World

Radio Rock festeggia il Capodanno al Largo Venue

Evento speciale di Radio Rock 106.6 per accogliere il 2019 nel migliore dei modi: la notte a cavallo tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio diventerà un’occasione unica e divertente per ascoltare musica dal vivo e dj set fino all’alba al Largo Venue.

Capodanno rinascimentale a Castel Gandolfo

Per un Capodanno davvero originale e all'insegna della cultura e della buona tavola "Zefiro Torna": cena a tema rinascimentale allestita dal catering Biker's, durante la quale vi delizierete con i manicaretti di Lorenzo il Magnifico; a seguire lo spettacolo "Zefiro Torna" una romantica favola che narra l'amore di Sandro Botticelli per la sua musa ispiratrice, Simonetta Vespucci.

Miri Horror Bubble Show

Per attendere insieme a tutta la famiglia il Capodanno 2019 nessun luogo sarà magico come il Nuovo Teatro Orione. La straordinaria Compagnia del Circo Bianco, dopo il grande successo all’Atlantico di Roma, porta in scena per la sera di San Silvestro uno show assolutamente imperdibile: “Miri Horror Bubble Show”. Un viaggio fantastico nel mondo delle bolle di sapone della grande artista Miriam Canelles, bollista nello spettacolo del Circo Bianco “Alla Luna”. Uno spettacolo comico di bubble art unico nel suo genere.

Concerto di Capodanno alla Chiesa Valdese

Una magica serata di Gala per vivere il Capodanno fra arie d’Opera, canti di Natale, Valzer di Strauss e la celebre Marcia Radetzky. Musicisti, cantanti lirici e ballerini si esibiranno in un’affascinante location nel cuore di Roma. Brindisi con champagne e una degustazione di tipici dolci natalizi.

Salta che ti passa: Capodanno al CineTeatro L'Aura

Lo spettacolo parla di quattro personaggi molto diversi ma che hanno una cosa in comune: tutti vogliono buttarsi dal tetto di un palazzo nella notte di Capodanno, ma proprio in quel momento instaurano tra loro un legame che le farà riscoprire la gioia di vivere. Dopo lo spettacolo ci sarà il cenone di Capodanno con antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, acqua, vino e spumante.

Capodanno con Andrea Rivera

Un Capodanno speciale al Teatro Tor Bella Monaca. Per salutare l’anno vecchio e abbracciare il nuovo a partire dalle ore 20.30 una ricca serata all’insegna del Teatro comico di Andrea Rivera condita con il goloso menù della Cena a Buffet. Andrea Rivera porta in scena il suo esilarante "I quartieri di Roma".

Capodanno a Villa Farinacci

Villa Farinacci incontra la tradizione e allo stesso tempo diventa contemporaneo in una travolgente festa popolare a base di musica dal vivo e cabaret, brindisi e spettacoli pirotecnici, dj set e silent disco, per salutare tutti insieme il nuovo anno. La notte del 31 dicembre, la Villa vestirà i colori delle proiezioni luminose che ne animeranno le facciate, accendendola come un faro nella notte. Il suo parco ospiterà la grande festa.

Capodanno al CrossRoads Live Club

La location a Roma dove puoi mangiar bene, con eleganza e professionalità, tanto divertimento ma soprattutto tanta irrefrenabile musica per ballare fino all'alba nella notte più magica dell'anno. Con il Veglione di Fine Anno al Crossroads la Notte di San Silvestro sarà indimenticabile. Capodanno unico all’insegna della grande musica Dance anni '70-'80-'90: il Cross Roads di Roma ospiterà un grande show in stile Dance con il meglio del repertorio dei fenomenali OneShot 80's.

Capodanno da Polpetta Ponte Milvio

Il Capodanno 2019 firmato Polpetta Ponte Milvio propone una serata caratterizzata da uno speciale menù realizzato appositamente per l'occasione, con tante polpette sfiziosissime. Inoltre la serata è pensata per far divertire i vostri bambini con un menù dedicato e il Mini Club nell'asilo "La Tenerezza" situato accanto al locale e riservato esclusivamente per la serata. Animazione e tanti giochi per i piu piccoli in un contesto accogliente e sicuro con personale qualificato. Per i più grandi invece, la cena sarà seguita dai brindisi di buon augurio e dal Dj-set che farà ballare i presenti per tutta la notte, accogliendo il 2019 alla grande.

Capodanno 2019 al Cotton Club

I maestri Urso ci riportano al Cotton Club di Harlem degli anni 30 con questa trascinante, coinvolgente, straripante Big Band swing di ben 17 elementi, con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra per regalarvi un fiume di emozioni e di gioia.

A Capodanno "Pigiama Party"

A Capodanno "Pigiama Party" al Teatro degli Audaci. Uno spettacolo che è un concentrato di ipocrisie e scambi di coppie, una giostra della risata in continuo movimento, fatta di sorprese, colpi di scena e capovolgimenti di ruoli. Qui tutte le info.

Capodanno da Angeli Rock

Capodanno 2019, Angeli Rock si presenta con il vestito buono delle feste dove è impossibile mancare con cenone, dj set e karaoke. Angeli Rock aprirà tutti e 4 i suoi livelli, dandovi la possibilità di andare anche in terrazza panoramica a godervi i fuochi di artificio che faranno a Roma dall’alto, anche il giardino riscaldato sarà una zona utile per vivere il capodanno 2019, per poi completare il tutto con le sale interne e la discoteca.

Capodanno all'Hard Rock Cafe

Un Capodanno esclusivo all'insegna della musica all’Hard Rock Cafe di Via Veneto. Ad accompagnare il ricco menu firmato dallo chef dello storico Cafe, un dj set che farà ballare il pubblico tutta la notte. Tante sorprese nel corso della serata che potrà essere immortalata grazie ad un photoshooting corner allestito per l’occasione. Ospiti della serata DJ Trickbabe, dj Albert Breaker (European Dj Winner of Tour Music Fest 2018) e Live Music con Tahnee Rodriguez.