"Alberto nostro", la prima canzone dedicata ad Alberto Sordi per i suoi 100 anni

“Alberto nostro” è la prima canzone dedicata ad Alberto Sordi, omaggio per il centenario della sua nascita. Autori, compositori e interpreti sono il giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, cugino dell’attore, e il cantautore Samuele Socci.

Una canzone nata per integrare a livello musicale il libro “Alberto Sordi segreto” (Rubbettino editore, prefazione di Gianni Canova), il primo volume sulla sua vita privata scritto da Igor Righetti e per colmare il vuoto di un brano a lui dedicato. Il cd con la canzone è allegato al libro. In chiave stornello romano, il cui arrangiamento è stato curato da Phil Bianchi, si raccontano curiosità e aneddoti legati alla vita del grande attore con tanto di ipotetico dialogo tra il cantautore Samuele Socci e Sordi stesso, interpretato da Righetti il quale ripropone in romanesco anche alcune celebri e divertenti frasi del suo illustre familiare. “Ho scelto di raccontare Alberto attraverso lo stornello romano - spiega Igor Righetti - in quanto si divertiva molto con questo tipo di canto popolare”.

La canzone ha anche il suo videoclip, pubblicato sul canale ufficiale YouTube Alberto Sordi Forever, girato a Trastevere e nelle vie del centro storico di Roma care ad Alberto Sordi. La regia è di David Mastinu, direttore della fotografia è Massimo Marzano, i costumi e la scenografia sono di Stefano Giovani mentre il tecnico di ripresa e montaggio è Niccoló De Benedictis.

Nel frattempo, in tante località italiane si sta svolgendo l’evento-spettacolo itinerante “Alberto Sordi segreto” per festeggiare il centenario della sua nascita, ideato e condotto da Igor Righetti e tratto dal suo libro omonimo di grande successo. Per la prima volta viene raccontato chi fosse il grande attore fuori dal set e dalle apparizioni televisive ufficiali attraverso rivelazioni, aneddoti e curiosità, avvalendosi anche di immagini emozionanti, eccezionali e inedite molte delle quali provenienti dagli album di famiglia.

Gli eventi-spettacolo prendono spunto dal motto di Alberto Sordi “La nostra realtà è tragica solo per un quarto: il resto è comico. Si può ridere su quasi tutto”, per dimenticare i mesi di reclusione a causa del Covid-19. “Spettacoli divertenti, lontani dai luoghi comuni, interattivi con il pubblico e ricchi di buonumore – racconta Igor Righetti – come avrebbe voluto essere ricordato Alberto, con quell’allegria che lui ci ha regalato attraverso i suoi film”.