Cantine aperte in vendemmia: degustazioni di mosto, vino e assaggi di prodotti tipici

L'appuntamento con “Cantine Aperte in Vendemmia” è fissato per il giorno 16 settembre quando a partire dalle ore 10.30 alle 18.30 i turisti, accolti dai migliori produttori della regione Lazio associati al Movimento Turismo del Vino Lazio, saranno guidati tra botti e gallerie. Degustazione di vino ma anche di prodotti gastronomici, inoltre l'esperienza dalla raccolta dell’uva all’assaggio del mosto al processo di trasformazione in vino. Gli enoturisti avranno l’opportunità di visitare cantine molto diverse fra loro, da quella costruita in una cisterna romana all’altra in un castello medievale fino a quelle situate vicino a insediamenti archeologici, in casali del ‘600, ville del ‘700/’800 e primi '900 e siti archeologici.

Degustazioni di mosto, vino e assaggi di prodotti tipici

La manifestazione “Cantine Aperte in Vendemmia” vuole far conoscere come nasce una bottiglia di vino e farne gustare un bicchiere, spillato dalla botte, per richiamare alla memoria un gesto antico. Ogni azienda proporrà degustazioni di mosto, di vino e assaggi “nell’angolo dei sapori” dei prodotti territoriali tipici delle Province del Lazio (Olio extravergine di oliva, Pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sottolio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità, per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici autunnali dei territori della Regione Lazio. Si replica inoltre “a pranzo con il vignaiolo”. Il turismo del vino anche nell’ambito di Cantine Aperte in Vendemmia, unisce la cultura della vendemmia alla cultura dell’Arte. Non mancheranno eventi culturali e di tradizione (in alcune aziende si potrà provare l’emozione di pigiare l’uva a piedi nudi, come si usava nei tempi passati). “Il vino è la poesia della terra”, così sosteneva Mario Soldati. Da anni il Movimento Turismo del Vino del Lazio sostiene la festa della vendemmia per vedere come si ottengono i migliori vini delle cantine associate. È un’occasione unica per incontrare gli enoturisti in un’atmosfera permeata di profumi di mosto e dell’autunno.

Le aziende che partecipano:

Nell'Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM) Tel. 06-9524502 Cell. 339-6380419; www.cantinadeltufaio.it. Banco di assaggi con tutti i vini aziendali; Per l’ora di pranzo, possibilità di degustare piatti tipici. Vedi sito.

Nell'Az. Agr. Casale Marchese a Frascati (RM) Tel. 06-9408932; www.casalemarchese.it. Nell’antico cortile dell’azienda tutto il giorno degustazione dei vini abbinati a prodotti tipici castellani, visite delle cantine del mercatino e mostra dei vinarelli del pittore Federico Heidkamp Gonzaga. Vedi sito.

Nell'Az. Agr. Donnardea ad Ardea (RM) Tel. 06 9115435 – 335 7573789; www.donnardea.it. Visite ai vigneti e degustazione dei vini di produzione in abbinamento a piccoli assaggi di gastronomia locale; visite guidate in vigna insieme alle produttrici anche in inglese e francese; su prenotazione 3357573789 possibilità di rimanere a pranzo con “il fagotto del vignaiolo”. Nel pomeriggio apertura della ciambella al mosto da guinness e degustazione mosto fresco. Possibilità di acquisto prodotti aziendali. Dettagli su nuovo sito aziendale e su pagina Facebook.

L’azienda Casale Cento Corvi Menadi S.r.l. Cerveteri (RM) Tel. 06-9903902; www.casalecentocorvi.it Ore 10,00 accoglienza e apertura banchi d’assaggio di tutti i vini di Casale Cento Corvi, due visite ai vigneti con il vignaiolo, pranzo con prodotti locali Pigiatura dell’Uva per i più piccoli, visita ai vigneti con il vignaiolo. Per info e prenotazioni: 06 9903902 – giorgia@casalecentocorvi.it vedi sito www.casalecentocorvi.it. Si fa presente che per le attività dell’azienda di sabato 15 vedere sito

L’Az. Agr. Biologica La Luna del Casale Lanuvio (RM) Tel. 06-9370036 Cell. 347-8248506; www.lalunadelcasale.it. Visite alla cantina, degustazione vini aziendali abbinati a prodotti tipici del territorio. L’azienda in anteprima presenterà la collezione “IDOLI” le creazioni dell’artista Massimo Pennacchini che saranno esposte in mostra a Roma in Ottobre Vedi sito.

Nell'Az. Agr. Tenuta Le Quinte a Montecompatri (RM) Tel. 06-9438756; www.tenutalequinte.it. Degustazione dei vini aziendali descritti da due Sommelier, abbinati a prodotti tipici locali; in questa occasione sarà presentato un nuovo prodotto dell’azienda, “Sinapsi”: Birra artigianale con 40% di mosto d’uva. Vedi sito.

L’Az. Agr. Cantina Sant’Andrea a (Sabaudia) Terracina (LT) Tel. 0773-755028; www.cantinasantandrea.it. Visite ai vigneti e alla cantina; degustazione mosti e vini aziendali abbinati a prodotti tipici del territorio. Vedi sito.

L’Az. Agr. Biologica Donato Giangirolami a Doganella di Ninfa (LT) Tel. 0773 458626; www.donatogiangirolami.it. Accoglierà gli enoturisti, previa prenotazione, nella Sala Degustazione di Via Alessandro III a Doganella di Ninfa (LT)Dalle ore 11:00 alle ore 16:00, con degustazioni a cadenza oraria. Inoltre farà degustare gratuitamente 2 vini e assaggiare qualche stuzzichino. Spiegherà, nel frattempo, la storia dell'Azienda ed il significato di biologico. Vedi sito.

Nell’Az. Agr. Marco Carpineti a Cori (LT) Tel. 06-9679860; www.marcocarpineti.com. Apertura al pubblico: 10.30/18.30 per il costo dell’ingresso e calice, e il tour della cantina (ogni 90 minuti) vedi sito e Facebook; possibilità di acquisto di cibo in loco, musica dal vivo durante tutto l’evento.

Az. Agr. Biologica Ganci a Borgo Grappa (LT) Tel. 0773-208219; www.cantinaganci.com. Visite ai vigneti e alla cantina; degustazione mosti e vini aziendali abbinati a prodotti tipici del territorio, l’azienda inoltre organizza la vendemmia con i bambini. Vedi sito.

Nella Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT) Tel. 06-9678001; www.pietrapinta.com. Visite ai vigneti e alla cantina; degustazione mosti e vini aziendali abbinati a prodotti tipici del territorio, nell’agriturismo dell’azienda sarà possibile pranzare su prenotazione (06-9678001) con un menù creato per l’occasione autunnale. Vedi sito.

Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina/ Orvieto (VT) Tel. 0761 948487; www.madonadellemacchie.it. Alle 10:30 e alle 15:30 Visita alla cantina, spiegazione dei processi produttivi e processi tecnologici di vinificazione, degustazione mosto e visita ai vigneti, visita cantina storica e degustazione vini. Ore 12:30 tagliere della fattoria composto da: salumi, formaggi, bruschette e tante altre bontà dei prodotti tipici della Tuscia.