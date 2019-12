Calzetta sospesa: dolcezza e calore per persone senza fissa dimora. Ecco come partecipare

La cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con gelateria Palazzo del Freddo Giovanni Fassi, gelateria Otaleg!, Pasticceria di Quartiere NeroVaniglia, dar Ciriola e Binario 95 presentano l’iniziativa “La Calzetta sospesa”: dal 22 Dicembre al 6 Gennaio sarà possibile offrire un momento di dolcezza e calore a tutte le persone senza fissa dimora.

Come partecipare? Ogni Calzetta ha un valore di 3 euro che i cittadini romani potranno lasciare presso le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa: l'offerta contribuirà a donare per tutto il periodo delle festività Natalizie una fetta di pandoro, una cioccolata calda, un maritozzo o un buon panino a seconda della specialità del posto; di questo dolce dono potranno godere tutti coloro che versano in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione sociale nella città di Roma.

L'iniziativa porterà ad una grande festa finale che si svolgerà il giorno dell'Epifania al Palazzo del Freddo Giovanni Fassi e sarà aperta alla cittadinanza. In programma degustazioni gratuite per tutti a cura degli esercenti che hanno partecipato e uno spettacolo di Giulia Ananìa di musica e poesia romanesca con una dedica speciale alle grandi artiste di Roma Gabriella Ferri e Anna Magnani. Racconteremo anche tanti segreti della Befana Romana, simbolo di solidarietà, che dietro a quel suo aspetto dimesso, che a volte può fare anche un po’ paura, è umana e nasconde tanta bontà, storie e generosità. A raccontarceli la sociologa urbana Irene Ranaldi dell'Associazione Ottavo Colle. Parteciperanno alla giornata del 6 Gennaio anche gli amici del Binario 95 che da anni si occupano di dare una casa a chi non ce l'ha.

La Calzetta Sospesa sarà operativa dal 22 dicembre al 6 gennaio.

Appuntamento per la festa il giorno dell’Epifania, al Palazzo del Freddo G. Fassi in via Principe Eugenio all’Esquilino.

Dalle ore 15:30 ingresso gratuito degustazioni e street art per bambini. Alle ore 18:30 concerto di Giulia Ananìa con ospiti speciali e con la partecipazione speciale degli ospiti di Binario 95 e le letture dal libro Ogni Storia ha il suo Gusto, la pubblicazione che raccoglie racconti sulla vita delle persone senza dimora accolte nel centro di accoglienza e ricette di gelato elaborate da Andrea Fassi.

Ecco gli indirizzi presso cui lasciare la Calzetta Sospesa:

· Palazzo del Freddo G. Fassi: via Principe Eugenio 65/67 all’Esquilino;

· Otaleg!: Via di S. Cosimato, a Trastevere 14/A;

· Dar Ciriola : Via Pausania 2 al Pigneto

· NeroVaniglia: Circonvallazione Ostiense, 201; a Garbatella e Ostiense