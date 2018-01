Branding love, la serie web targata Sapienza

Un gruppo di ragazzi prossimi alla laurea si cimentano in un tirocincio, per raggiungere i crediti necessari. Obiettivo: condurre una campagna marketing. È la storia narrata in 'Branding Love', la serie web realizzata dagli studenti della Sapienza che sarà disponibile in live streaming sulla pagina Facebook dell'ateneo ogni martedì e venerdì alle 19.10 dal 23 gennaio al 13 febbraio.

Gli studenti del Corso di laurea in Arti e scienze dello spettacolo hanno così messo in pratica le conoscenze acquisite sui banchi dell'università, diventando sceneggiatori, registi, nonché attori di una sit-com, ambientata proprio all'interno dell'Ateneo.

A partire dalla sfida narrata nella web series la narrazione si sviluppa in chiave ironica conducendo lo spettatore nel vivo nelle dinamiche della vita universitaria e nella quotidianità degli studenti della Sapienza. Nel corso delle puntate, le vite dei protagonisti si confronteranno, non solo con i libri e lo studio, ma anche con l’amore, la complicità dell’amicizia, la condivisione e il senso di appartenenza.

Con questa webserie la Sapienza intende valorizzare le idee e le capacità degli studenti che desiderano formarsi come futuri sceneggiatori e registi, offrendo loro l'opportunità di essere i protagonisti di un esperimento comunicativo di particolare interesse che coinvolge tutta la comunità universitaria.

I personaggi

Luca, interpretato da Riccardo Morgante, è il leader del gruppo. Innamorato di Cuoricino ma scoprirà che lei non è l’unica ragazza importante per lui. Cuoricino, interpretata da Maristella Burchietti, è la ragazza più desiderata dell’università, riconoscibile per i suoi occhi e per la sua inseparabile felpa Sapienza. Treccani, interpretato da Riccardo Giacomini, è il plurilaureato del gruppo. Ha già preso tutte le lauree, tranne quella in Economia, che spera di ottenere al termine del tirocinio. Mia, interpretata da Carlotta Bazzu, è l’informatica che aiuta i ragazzi con i loro problemi tecnologici. Chimbo e Alessio, interpretati da Matteo Montaperto e Alessio Caprara, sono l’uno l’opposto dell’altro e assieme sono inseparabili, il primo appassionato di caffè, il secondo ha la passione per le costruzioni.

Il team

La serie è scritta da cinque sceneggiatori del Corso di laurea in Arti e scienze dello spettacolo: Alessandro Marzullo, Showrunner, Giulio Rossi, regista di due puntate, Valerio Chicca e Giorgia Russo e Nicholas Fiorentino, produttori della serie. La serie vede inoltre la partecipazione di un noto Youtuber Simone Santoro. Lo stile della serie predilige colori come giallo, magenta e azzurro, e tutto il progetto è costruito a partire dalla scrittura sull’utilizzo dei colori.

Da martedì 23 gennaio alle 19.10 ogni martedì e venerdì in live streaming sulla pagina Facebook Sapienza. Sui social network Instagram e Facebook sono attive le pagine generali di Branding Love. Sono inoltre attivi i profili Instagram dei singoli personaggi con i quali poter interagire come se fossero persone reali.