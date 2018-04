Bottega 'Le bambole' compie 30 anni: sabato festa a Testaccio

La bottega 'Le bambole' a Testaccio ricomincia da... 30. Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 17, in via Luca della Robbia 11 la festa per un anniversario importante: trent'anni di attività. Un racconto lungo una storia, quella di Eliana Valente e Gianni Ranaldi, che hanno condiviso la passione per il restauro e la creazione di vere e proprie opere d'arte con il territorio, gli amici, la famiglia, gli acquirenti.

Ogni traguardo e racconto importante vanno festeggiati, cosi' il loro sodalizio sentimentale e professionale, che li ha portati a girare il mondo, a costruire una professione importante basandosi sulla propria passione. Un sentimento e un'attitudine che dura, appunto, trent'anni.

Come non celebrarla? La bottega 'Le bambole' è ormai un noto punto di riferimento non solo per il cuore di Testaccio, ma per tutta Roma. Lo è diventato per la sapiente e rara capacità di restaurare oggetti preziosi quanto antichi, bambole, monili e molto altro ancora. Eliana e Gianni non solo restaurano, ma colorano, ricostruiscono oggettistica di valore oltre a crearne di nuova e, sempre, preziosa.

La loro fortuna è sempre stata e continua a essere la professionalità e dedizione che ne contraddistinguono il lavoro, lo studio, la capacità di creare relazioni e tessuto sociale nel territorio, ovunque passino, viaggino e sia data loro possibilita' di esprimersi. Riescono ad affabulare e ammaliare, con le proprie meravigliose produzioni e creazioni, chiunque abbia la fortuna d'imbattersi nella loro bottega.

Una fucina di sogni e creatività che si sostanzia in oggetti pregiati: questo è la Bottega. Eliana e Gianni vogliono festeggiare questo importante anniversario nel pomeriggio del 14 aprile, accompagnati dalla musica dal vivo di Ludovica Valori alla fisarmonica, tra quanti vorranno far parte di questa pagina importante e delle future. Con l'occasione sarà offerto un buffet, così sconti super sugli acquisti, ricchi premi e cotillon ma, soprattutto, l'occasione sarà fondamentale per conoscere e riconoscere il mondo dell'artigianato. [fonte Agenzia Dire]