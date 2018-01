Boom di presenze per la quarta edizione di "Artena città presepe"

Artena ha il centro storico pedonale più lungo d'Europa ed ha ospitato anche quest'anno la quarta edizione la manifestazione "Artena città presepe". Un'edizione di successi oltre ogni aspettativa visto che le visite hanno toccato il picco di quasi diecimila visitatori. Mercatini natalizi, concerti, presepi, cantine con degustazioni e gastronomia hanno allietato e allieteranno il centro storico dall'8 dicembre al 7 gennaio prossimo con tante sorprese in vista dell'Epifania.

Nonostante qualche giorno di maltempo, pioggia battente e freddo l'affluenza non ha mai subito grandi cali, anche grazie all'ottimo lavoro della amministrazione comunale e dei volontari che hanno saputo dare un'organizzazione perfetta. I visitatori provenivano non solo dalle zone limitrofe ma anche dalla Capitale e da diverse regioni italiane, incuriositi dall'evento che ha animato il borgo.

Ora c'è attesa per il gran finale previsto per il weekend dell'Epifania. Un fine settimana in cui non solo ci saranno grandi sorprese per i più piccoli ma ci sarà la possibilità di gustare prodotti e piatti tipici nelle cantine, aperte per l'occasione, ci saranno esibizioni di danza e concerti e sabato 6 gennaio manifestazioni dedicate alla venuta della Befana. Un paese che diventa incantato nel perdiodo delle festività natalizie e che si colora di magia per grandi e piccini.