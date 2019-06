Birroforum Summer Festival, si parte: fiumi di birra, street food e non solo

Per l’edizione 2019 Birròforum cambia look e diventa Summer Festival. Da giovedì 27 a domenica 30 giugno (dalle ore 19.00 alle 01.00) torna infatti il grande appuntamento dedicato alle craft beer ideato da Vinòforum, ma questa volta nel nuovo villaggio allestito all’interno del Parco Tor di Quinto di Roma (zona Ponte Milvio) e con una calendario di attività ancora più ampio per offrire a appassionati e neofiti una quattro giorni all’insegna della buona birra e del cibo di strada, ma anche della musica live, del fitness, delle animazioni per bambini e delle attività pet friendly.

Birroforum 2019, birre artigianali e non solo ...

Dodici i birrifici artigianali presenti durante le quattro giornate, alcuni dei migliori del panorama nazionale: Hammer, Birrificio Civale, East Side Brewing, Birra Turbacci, Brewfist, Oxiana, Chinaschi, Birrificio Messina, Gladiatore, Mastri Birrai Umbri, Alta Quota e I Beer. Decine le etichette disponibili in degustazione, con stili adatti a tutti i gusti, da quelli più affermati alle nuove tendenze. Altrettanto nutrita e qualitativamente competitiva l’offerta cibo, composta da diverse aree tematiche. La pasta fresca sarà opera del truck Maccheroni, con i primi della tradizione italiana. Hamburger golosi e di qualità grazie alle carni selezionate e lavorate da Chiancheria. A gestire barbecue e affumicatori sarà Mr Doyle – The Real Smoke Barbecue, il pit master per antonomasia. I fritti fragranti saranno firmati da Capecchi Tradizione e Gusto, mentre Rosetta Italian Fast Casual proporrà il panino in versione gourmet. Non mancheranno i taglieri di salumi e formaggi di Ercoli 1928 (che improvviserà anche food show a tema amatriciana) e gli arrosticini e le olive ascolane dop firmate da Fritto Misto. A Farina Pick Your Kind il compito invece di sfornare pizze e pagnottelli. I cannoli e gli altri prelibati dolci siciliani saranno quelli de Il Catanese e, per finire, gelati e caffè di Castroni, istituzione del gusto capitolino.

Grande protagonista di Birròforum Summer Festival sarà la musica live, con le street band più originali e divertenti pronte a esibirsi ogni sera (programma su www.birroforum.it).

Eventi per bambini, area fitness per adulti e spazio pet friendly

Ricco il calendario di appuntamenti speciali per tutti i bambini, grazie a Solaya Communication e Amref. Dal grande gioco “L’orto dei sensi” a decine di stimolanti laboratori per imparare divertendosi.

Per i più grandi invece sarà allestita un’ampia area fitness - curata da L’Accademia Pugilistica Renato Costantini, una delle palestre più antiche di Roma - all’interno della quale sarà possibile conoscere gli esperti della materia e allenarsi in riva al lago.

Per finire lo spazio pet friendly, con gli educatori professionisti de I Giardini di Zaula pronti ad accogliere e intrattenere gli amici a quattro zampe e i rispettivi padroni.

Non mancheranno i corsi di degustazione organizzati con la collaborazione di UDB – Unione Degustatori Birra. Giovedì 27 giugno si inizia con “I birrifici laziali: tra territorio e creatività”; venerdì 28 sarà la volta de “Le Italian Grape Ales”; a seguire, sabato 29, “Mille Sfumature di Acido”; domenica 30 si finirà con “La meditazione: alla scoperta di birre, whisky e...sigaro”.

“Sarà una grande festa dell’estate – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum e ideatore di Birròforum Summer Festival - Complice anche la nuova location, più ampia, verde e ariosa, abbiamo deciso di aggiungere diversi contenuti dal tono pop alla manifestazione. La birra artigianale continua ad essere chiaramente la colonna portante del festival, con una selezione accurata di alcuni dei migliori birrifici della Penisola. Di pari qualità è l’offerta food, con un cast variegato e di grande rilievo. A ciò si sommano le tante attività, gratuite, cui possono partecipare davvero tutti”.

BIRRÒFORUM SUMMER FESTIVAL

DATE: da giovedì 27 a domenica 30 giugno 2019

LOCATION: Parco Tor di Quinto - Via Fornaci di Tor di Quinto, 10 (zona Ponte Milvio) Roma

ORARI: dalle ore 19:00 alle 01:00

Biglietto di ingresso € 5 comprensivo di bicchiere da degustazione e sacchetta portabicchiere

Per la birra 1 gettone = € 5 = 1 Pinta

Ingresso gratuito per i bambini

Partecipazione gratuita a tutte le attività interne (fino a esaurimento posti)

Tutte le info su www.birroforum.it