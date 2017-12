Bioparco, l'offerta di Natale: dall'8 dicembre al 6 gennaio biglietto on line a 8 euro

In occasione delle festività natalizie, il Bioparco di Roma propone una promozione speciale, valida dall'8 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018: acquistando il biglietto online (esclusivamente) si avrà diritto all'ingresso al Bioparco a 8 Euro sia per gli adulti (prezzo pieno: euro 16.00) che per i bambini (prezzo pieno: euro 13.00). Il biglietto potrà essere utilizzato 24 ore dopo l'acquisto online.

Per il week end lungo dell'8 dicembre saranno organizzate le seguenti attività per le famiglie: incontro con Babbo Natale: dalle ore 11.00 alle 16.00 Babbo Natale in persona incontrerà i bambini che potranno parlare con lui, confidargli segreti, farsi una foto, scrivere e consegnare personalmente le letterine.

Laboratorio manuale natalizio: insieme agli gnomi lavoratori i bambini potranno realizzare la propria decorazione per l'albero di Natale con materiale di riciclo e scrivere il loro pensiero sulla natura e l'ambiente da appendere ad un grande albero realizzato interamente con materiale di riciclo.

Stafferenziamo! Una divertente attività sull'arte del riciclo: le famiglie si cimenteranno in una gara di velocità, guidate dagli assistenti didattici del Bioparco, per differenziare i rifiuti in modo corretto. L'obiettivo è quello di favorire comportamenti sostenibili, attraverso il gioco e il divertimento.

Spettacolo Un giocoliere sotto l'albero (solo 8 e 10 dicembre): Glauco, un giocoliere abile e audace, deve conquistarsi un posto per partecipare allo spettacolo di Natale del Bioparco. Riuscirà, con l'aiuto dei bambini e del pubblico a realizzare il suo sogno? Fra peripezie, magie e risate accadono piccole meraviglie... Due appuntamenti: alle ore 12.30 e alle 14.30.

Visite guidate: tra giraffe, lemuri, tigri e ippopotami alla scoperta delle specie a maggior rischio di estinzione, per capire come contribuire a proteggerle adottando comportamenti sostenibili. A TuxTu con la natura: per vivere l'emozione del contatto con alcuni animali come blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l'equilibrio dell'ambiente naturale. Dai da mangiare a Sofia: un incontro molto speciale con l'elefante asiatico Sofia, cui i bambini daranno da mangiare e insieme al personale del parco ascolteranno storie e curiosità. Le attività delle giornate sono comprese nel costo del biglietto.