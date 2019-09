Batman day, Roma come Gotham city: il bat - segnale illumina Termini

Roma come Gotham City. Per una serata il batsegnale ha fatto capolino nella città eterna. Sabato scorso infatti ricorreva il il Batman Day e per celebrare gli 80 anni del Cavaliere Oscuro, Warner Bros ha illuminato i cieli notturni proiettando l’iconico Bat-Segnale in numerose città in tutto il mondo ed organizzando celebrazioni per i fan.

Come i fuochi d’artificio di Capodanno, il bagliore dell’intramontabile sagoma del pipistrello ha illuminato i gattacieli e i monumenti di tutto il mondo in successione, al tramontare del sole in ogni città. E proprio come un’eclissi solare, questo è stato un evento unico nella vita!

Il Bat-Segnale è comparso infatti a Piazza dei Cinquecento sulla facciata di Roma Termini, grazie ad una collaborazione tra Warner Bros. Ent. Italia e Grandi Stazioni Retail, per celebrare il compleanno di Batman.



Le maggiori città che hanno inviato il Bat-Segnale sono:

Tokyo, MAGNET by SHIBUYA109 all’incrocio di Shibuya

Berlino, Potzdamer Platz 11

Roma, Piazza dei Cinquecento – Facciata RomaTermini

Parigi, Galeries Lafayette

Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Londra, Senate House

San Paulo, presso Itaúsa – LMB

New York

Montreal, Complex Dupuis

Città del Messico, Torre Reforma

Los Angeles, City Hall