"Banksy A visual protest": 80 opere in mostra al Chiostro del Bramante

Le opere dell'artista in incognito più famoso al mondo stanno per arrivare a Roma. Banksy sarà infatti protagonista di una speciale mostra al Chiostro del Bramante dal 21 marzo al 26 luglio 2020.

Banksy in mostra a Roma

Ottanta opere circa, prodotte dal 2001 al 2017, saranno protagoniste di "Banksy A visual protest". Porteranno in primo piano i temi della guerra, dell'ecologismo, del consumismo, del divario tra ricchi e poveri e non solo.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon, da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, fino alle copertine di vinili e cd e alle prove di stampa per il libro Wall & Piece. Stampe su carta, su tela, spray su tela, sculture di resina polimerica. Quello al Chiostro del Bramante sarà un viaggio alla scoperta dell'arte, delle tecniche, della protesta visuale di Banksy da non perdere.

Banksy e Raffaello, dialogo inedito al Chiostro del Bramante

Con "Banksy A visual protest", il Chiostro del Bramante presenterà anche l'iniziativa #ARTisalwaysCONTEMPORARY in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello. Un dialogo inedito tra l'artista contemporaneo e il grande maestro rinascimentale, per dimostrare come l'arte sia sempre contemporanea.

I visitatori della mostra avranno dunque modo di approfondire l'arte di Banksy e di ammirare l'affresco di Raffaello Sibille e Angeli, commissionato all'artista da Agostino Chigi nel 1515 come parte della decorazione della Basilica di Santa Maria della Pace e visibile da una grande finestra nella Sala delle Sibille.