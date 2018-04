A Trinità dei Monti tornano le azalee: 300 piante per uno spettacolo unico

Sono raddoppiati quest’anno gli esemplari delle pregiate azalee sulla famosa scalinata di Trinità dei Monti. Circa trecento ericacee, del genere Rhododendrum Indicum di colore sia lilla che bianco, sono tornate ad arricchire da questa mattina Piazza di Spagna.

Una Roma in fiore: tra sabato e lunedì sono state collocate anche trentasei fioriere sulla Piazza e sulla Cordonata del Campidoglio. Mentre su via dei Fori Imperiali sono state posizionate quaranta coppe in granito bianco. In entrambi i casi sono state utilizzate begonie rosse e bianche. L’esposizione delle azalee durerà fino alla fine della stagione di fioritura, circa 30 giorni. Terminata la “mostra” il Servizio Giardini ricondurrà le azalee nei vivai, dove saranno ospitate fino alla prossima primavera.

"Uno spettacolo straordinario, da non perdere, da immortalare, nel cuore di Roma, tra la storia millenaria e un trionfo di profumi e colori", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. "Negli anni, le azalee capitoline hanno partecipato alle più importanti esposizioni europee, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. Sono coltivate e curate durante tutto l’anno presso l’area del parco storico di San Sisto alle pendici del Celio dal personale del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma", afferma l’assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.