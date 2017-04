Primavera a Piazza di Spagna: sulla scalinata tornano le azalee

Lo spettacolo della Primavera in fiore invade piazza di Spagna. Questa mattina, come da tradizione, dal semenzaio di San Sisto le splendide e pregiatissime azalee sono tornate ad arricchire la scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna. A darne notizia, in una nota, l’assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.



L’esposizione durerà fino alla fine della stagione di fioritura, circa 30 giorni. Le azalee, del genere Rhododendrum Indicum di colore sia lilla che bianco, sono coltivate e curate durante tutto l’anno presso l’area del parco storico di San Sisto alle pendici del Celio dal personale del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma.



"Si tratta di circa centocinquanta esemplari, delle pregiate ericacee, che tornano sulla più famosa scalinata del mondo per offrire a romani e turisti uno spettacolo unico. Negli anni, le azalee capitoline hanno partecipato alle più importanti esposizioni europee, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. Terminata la fioritura, il Servizio Giardini ricondurrà le azalee nei vivai, dove saranno ospitate fino alla prossima primavera", conclude Montanari.