Auditorium Parco della Musica, ecco la nuova stagione: nel 2018/2019 500 concerti e 11 festival

Una stagione pensata per tutti i pubblici e ricca di sorprese in ogni stagione dell’anno. È quella che si è inaugurata oggi, alla presenza del Vicesindaco di Roma Luca Bergamo, del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, del Presidente della Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina e dell’AD Josè R. Dosal.

Per la 17ima delle stagioni dell’Auditorium Parco della Musica sono previsti oltre 500 concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, oltre 50 lezioni e 11 tra festival e rassegne che ospiteranno i grandi protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, dello spettacolo e della cultura e toccheranno tutti i temi legati all’attualità: dall’economia, alla letteratura, alla storia. Ogni genere musicale sarà protagonista nel grande complesso monumentale di Renzo Piano: dal rock al pop, jazz, la grande musica d’autore, elettronica, indie rock, musica per il cinema e musica sperimentale. Un patrimonio di nomi, di eventi che vanta pochi esempi nel mondo. È la poliedricità la caratteristica principale di questa stagione che ogni mese dell’anno avrà un festival dominante: si inizia a novembre con l’Economia, si continua con il Gospel a dicembre, a gennaio il Flamenco, a febbraio la danza contemporanea, a marzo i libri, ad aprile le Scienze per dare vita poi alla grande manifestazione estiva Roma Summer Fest.

Fondamentale, anche in questa stagione, il ruolo che l’Auditorium ha di grande contenitore di divulgazione culturale per la città che accanto ai grandi concerti offre una variegata possibilità di studiare e approfondire attraverso le lezioni settori come la storia, l’arte, la matematica, la filosofia, il rock. È proprio questa trasversalità a premiare nei numeri la Fondazione Musica per Roma che per gli eventi in Auditorium da gennaio a settembre 2018 registra un incremento del 3% delle presenze (circa 312.000) con un incasso totale maggiore del 13% rispetto allo stesso periodo del 2017.

In occasione della conferenza stampa sono anche stati illustrati dall’AD Dosal i risultati della prima analisi qualitativa del pubblico dell’Auditorium: 700 interviste face to face condotte per conoscere il pubblico e misurare come viene percepito l’Auditorium e il lavoro della Fondazione Musica per Roma, come e quanto viene frequentato, come potrebbe aumentare la partecipazione a eventi e concerti. [QUI I RISULTATI DELL'INDAGINE]

"Questa estate la Cavea in piedi con oltre 40 concerti è stata la grande novità dell'Auditorium, ma al ritorno a settembre ci sono stati già grandi eventi- ha detto Dosal- Vogliamo alzare sempre di più il livello di qualità dell'offerta culturale e il programma musicale che abbiamo ideato è davvero incredibile".

Musica internazionale

Tra i concerti già in vendita quelli di star internazionali come Ben Harper che ritorna all'Auditorium per un concerto già sold out, The Musical Box storica tribute band dei Genesis, i Morcheeba, il grande virtuoso della chitarra Tommy Emmanuel, il trio brasiliano Tribalistas, Ben Frost, Richard Galliano, Goran Bregovic ma soprattutto Take That e Toto. Per quanto riguarda il Jazz, sempre di casa all'Auditorium, tra i molti concerti si parte con il trombettista Enrico Rava, poi il sassofonista Joe Lovano per proseguire con il nuovo atteso progetto di Stefano Bollani fino al ritorno di John Scofield a febbraio. -

La musica italiana

Tra gli italiani ritorna Malika Ayane, grandi protagonisti della canzone come Edoardo Bennato, Max Gazzè, Giovanni Allevi, Mario Biondi, Nicola Piovani, Luca Barbarossa e Sergio Cammariere.

Musica per il Cinema

Sempre più presente nella programmazione il filo della musica per il cinema. Tra i concerti quello dedicato alle musiche del Commissario Montalbano di Franco Piersanti, gli incontri sul tema cinema e jazz alla casa del jazz a cura di Mario Sesti e Luciano Linzi che avranno come tema Herbie Hancock e Woody Allen e i concerti di Nicola Piovani e l'omaggio a Trovajoli.

Natale all'Auditorium

A Natale arriva come di consueto il Natale all'Auditorium che quest'anno presenta un programma di concerti con grandi protagonisti della canzone d'autore: Sergio Cammariere, Irene Grandi, Pastis, Luca Barbarossa, Max Gazzè, Giovanni Allevi, Nicola Piovani e Mario Biondi. Dal 21 dicembre ritorna inoltre il festival Gospel.

I Festival

Per quanto riguarda i festival a novembre la seconda edizione di Economia Come, dedicato ai temi economici. Per il 2019 si preparano grandi sorprese: a gennaio ritorna il Festival di danza spagnola e flamenco, a febbraio 'Aurora Boreale' la nuova edizione di Equilibrio Festival della danza, a marzo la decima edizione Libri Come che avrà come tema la libertà, ad aprile il ritorno del National Geographic Festival delle Scienze che celebrerà 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e 50 da quando Neil Armstrong calpestò il suolo lunare. Inoltre ritorna per il terzo anno consecutivo il festival Retape della scena Indie romana.

Lezioni e dialoghi

Grande spazio, infine, alla cultura con le Lezioni di Storia, le Lezioni di Arte, le Lezioni di Jazz, i Dialoghi matematici, i Dialoghi filosofici.