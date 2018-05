Auditorium, il Roma Summer Fest scalda i motori

Il Roma Summer Fest scalda i motori. Il festival estivo della Fondazione Musica per Roma è pronto per la straordinaria prima di sabato con la band inglese degli Arctic Monkeys.Grande protagonista assieme agli artisti che arriveranno in Auditorium per due mesi è il palco al centro della splendida cavea dell’Auditorium. Sono stati necessari 13 giorni di lavoro e 1.200 ore di montaggio. Il palco che si candida a diventare il più spettacolare dell’estate romana (e non) avrà 100 proiettori luci ed è ampio 1000 metri quadri.

In un timelapse la Fondazione Musica per Roma racconta il suo montaggio.



Roma Summer Fest quest’anno porta con sé numerose novità, per la prima volta inizia quasi un mese prima, il 26 maggio, anticipando l’estate sulla capitale e dura più di due mesi (con un concerto extra a settembre) ospitando in totale circa 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, world music e spettacoli. E’ il festival più lungo e più ricco per qualità e numero delle proposte della storia della Fondazione Musica per Roma.

"Con questo festival Roma diventa ufficialmente la capitale per eccellenza della musica internazionale e la cavea dell’Auditorium Parco della Musica una venue unica al mondo per numero di concerti ospitati nell’estate e soprattutto qualità delle proposte artistiche", spiega la Fondazione. "Inoltre per la prima volta nella storia del Parco della Musica sarà possibile assistere a 9 concerti rock e pop in piedi nel parterre della cavea (Arctic Monkeys, Noel Gallagher, Snarky Puppy, Hollywood Vampires, Alanis Morissette, Franz Ferdinand / Mogwai, Steven Tyler, Baustelle, Bandabardò) dando la possibilità quindi a una parte del pubblico più scatenato di ballare e muoversi".