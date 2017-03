Auditorium, è record di presenze: in tre mesi aumento del 20 per cento 

L'Auditorium parco della musica chiude la stagione invernale con un "grande successo". I numeri parlano di un +20% di presenze per i primi tre mesi del 2017 e +35% di pubblico pagante che arriva "dopo un anno record". "Abbiamo superato il trend già positivo - ha detto l'amministratore delegato di Musica per Roma, Josè Dosal, presentando il cartellone per questa primavera - l'Auditorium ha contato 287.109 biglietti venduti, in aumento rispetto allo scorso anno". Su scala annuale, da agosto a maggio la vendita dei biglietti è aumentata del 5% e gli incassi hanno ottenuto un +20%. "Sono numeri che raccontano che cosa ha significato questa mia prima stagione piena all'Auditorium" ha aggiunto Dosal.

Da Carmen Consoli a Fiorella Mannoia, passando per Tom Jones e i Cranberries fino a The Pretenders, la new entry che ha detto sì all'Auditorium Parco della musica. "Questa notte abbiamo chiuso la trattativa per averli a 'Luglio suona bene'", racconta l'amministratore delegato di Musica per Roma, Jose' Dosal.

"Suonare nella cavea dell'Auditorium sta diventando sempre più prestigioso. L'obiettivo - aggiunge a margine della presentazione del cartellone primaverile - è portare questo luogo a essere di primo livello internazionale". Tra le anticipazioni di 'Luglio suona bene', anche Bonobo, Lumineers, Philip Glass, Yann Tiersen, Jethro Tull e gli italiani Gino Paoli e Danilo Rea, Albano e Romina, Nek e Renzo Arbore. Ma siccome "qui tutte le stagioni suonano bene, non solo luglio", Dosal annuncia per ottobre Chick Corea, Marillion e Diana Krall.