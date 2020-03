Coronavirus, Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz si fermano

Non solo retrizioni ai Musei Civici, alle Biblioteche di Roma, non solo la chiusura temporanea della maggior parte dei teatri e lo stop delle attività dell'Accademia di Santa Cecilia, anche la Fondazione Musica per Roma annuncia lo stop a tutte le attività, recependo le disposizioni del Decreto del presidente del Consiglio, diffuso nella sera del 4 marzo.

Per questo, fino alla scadenza del Dpcm, Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz sospendono tutti i concerti e le attività in essere. L'annuncio ufficiale è stato diffuso dalla Fondazione Musica per Roma attraverso i social network.

All'Auditorium Parco della Musica resteranno in funzione soltanto i punti di ristoro, la libreria, i Musei e le mostre attualmente allestite, ove necessario con accessi contingentati.

Per informazioni sui rimborsi e sull'eventuale riprogrammazione degli eventi, la Fondazione Musica per Roma invita a controllare i canali ufficiali (sito web e social) o a recarsi in biglietteria.