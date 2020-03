"Io resto a casa, ma mi arricchisco di cultura": l'Auditorium invita tutti nella Cavea virtuale

La cultura non si ferma, neanche con il Coronavirus. Il Mibact ha lanciato da qualche giorno la campagna #iorestoacasa, nata spontaneamente in rete e poi rilanciata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Il messaggio vuole essere quello di continuare a diffondere la cultura ma limitando le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19. In che modo? Postando in rete i capolavori culturali delle città italiane e conducendo - virtualmente - i visitatori alla scoperta di segreti, curiosità, storie.

La Fondazione Musica per Roma aderisce alla campagna #iorestoacasa

Tanti i musei in tutta Italia ad aver aderito alla campagna, così come tanti artisti, da Jovanotti a Sorrentino, dai Negramaro ai Pinguini Tattici Nucleari. A dire sì alla campagna #iorestoacasa anche la Fondazione Musica per Roma e, dunque, l'Auditorium Parco della Musica che, proprio in queste ore, ha diffuso sui social un video spot per invitare tutti i romani nella "Cavea virtuale".

Un video che prova a rispondere allo smarrimento di queste ore, alla solitudine delle piazze romane, invitando tutti i cittadini a restare responsabilmente a casa, ma a ritrovarsi sui canali social dell'Auditorium. Sui profili Facebook, Instagram, Twitter, Spotify del polo culturale romano, infatti, ogni giorno verranno pubblicati contributi video dall’archivio della Fondazione, playlist dedicate con tutti gli artisti dell’etichetta della Parco della Musica Records.

L’Auditorium si somma così alla campagna nazionale che sta coinvolgendo artisti e luoghi d’arte per offrire contenuti culturali sul web e sui social network, in attesa di riprogrammare il ricco calendario degli eventi.

Il messaggio chiave dell'iniziativa della Fondazione Musica per Roma è: “In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio (Gianni Rodari)”.