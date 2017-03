Fassi, tradizione e impresa: nasce a Roma il primo Ateneo del Gelato

“Il gelato è squisito. Che peccato che non sia illegale”. No, non sbagliava il filoso francese Voltaire quando esaltava uno dei prodotti culinari maggiormente consumati da grandi e piccoli. Eppure preparare un gelato che “lasci il segno” non è facoltà di tutti. Oltre gli ingredienti selezionati, un gelato squisito viene preparato con maestria e professionalità. E proprio per formare professionisti esperti e talentuosi nasce l’Ateneo del gelato, la prima scuola di gelateria con il “made in Italy” a Roma, creata dalla fusione di due realtà importanti come l’Anpa (associazione nazionale professioni alberghieri) e Fassi, la celebre gelateria situata nel cuore della città Eterna dal 1880.

La mission del nuovo Ateneo? Realizzare un tempio di eccellenza formativa, dedicato appunto alla formazione professionale e manageriale di gelatieri italiani che mette insieme la tradizione storica dell’arte gelatiera e la sperimentazione e lo sviluppo di gusti e ricette inedite. Qui, nel Palazzo del Freddo che a Roma rappresenta anche il tempio del gelato, una vera ed esclusiva scuola-laboratorio dove ragazzi provenienti da tutto il mondo potranno imparare il mestiere del gelatiere secondo le tecniche dell’intramontabile "made in Italy".

Dalla formula collettiva a quella individuale, con corsi professionalizzanti di base o avanzati e specialistici, l’Ateneo del gelato è pronto a creare un professionista a tutto tondo anche impartendo lezioni di marketing e management. “Abbiamo scelto i maestri migliori per insegnare i segreti di un gelato genuino e stimolare i giovani a crescere facendo, facendo esperienza e mettendo le basi per aprirsi in futuro una propria attività”, questo l’augurio e l’incoraggiamento di Cristina Ciferri, presidente dell’Anpa. “E’ un mestiere che ha bisogno di essere tramandato con cura – commenta Andrea Fassi – il mio bisnonno Giovanni è stato il primo a Roma a dire no alla produzione industriale e portare avanti ricette tradizionali e con l’Ateneo del Gelato voglio continuare la sua strada”.

Tutto questo vi ha incuriositi? Finalmente potete realizzare il vostro sogno nel cassetto? Allora non mancate all’appuntamento di sabato 4 marzo, già perché a partire dalla ore 16.00 ci sarà l’apertura della Sala Giuseppina “Esopo tra favola e musica” e il concerto per le famiglie con il Millenium Ensamble. Alle ore 18 la presentazione dell’Ateneo e a seguire la presentazione dell’opera prima di Elisa D’Agostino “Radici”.

I corsi inizieranno durante il mese di aprile.